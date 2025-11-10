«Бабулек каждый божий день обманывают»

Балашихинский горсуд Подмосковья в закрытом режиме приступил к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве в отношении народной артистки России Ларисы Долиной. По данным следствия, аферисты не только смогли выманить у нее внушительную сумму наличности, но и вынудили продать квартиру в центре Москвы, причинив ущерб на сумму более 300 млн руб. Жертвами мошенников, как установило следствие, стали также глухонемая москвичка и жительница Балашихи, лишившиеся почти 11 млн руб. По данным “Ъ”, из четверых фигурантов в суде вину признал только один, да и то частично.

Рассматривать дело безработных Андрея Основы из Тольятти, жителей Йошкар-Олы Артура Каменецкого и Дмитрия Леонтьева, а также трудившейся в столице тренером по пилатесу уроженки Кирова Анжелы Цирульниковой суд начал с пятой попытки — до этого разбирательства срывались из-за проблем с доставкой фигурантов. Судья Евгений Паршин так увлекся изучением данных о судимости жителей Марий-Эл (привлекались в том числе за разбой, грабеж и вымогательство), что установить личность женщины-фигурантки забыл.

При этом прессе далеко не все участники процесса были рады. Когда стали выяснять возможность проведения фото- и видеосъемки, прокурор и сторона потерпевших высказались против, а фигуранты и их адвокаты — в основном за.

Так, защищавший Артура Каменецкого адвокат Абаз Абдулкадыров заявил, что поддерживает «ходатайство телевизионщиков». «Общество должно знать, что к чему и почему никто из них вину не признает,— кивнул он в сторону подсудимых.— Кто-то там где-то там украл денежки, перечислил путем технических средств, а в результате сидят бедные мужики и дама. Поэтому общество должно знать!» Однако просьба о съемке была отклонена «с целью исключить возможность дезорганизации процесса».

После этого представлявшая интересы потерпевшей Ларисы Долиной (сама артистка на процесс не приехала) адвокат Ксения Апарина попросила закрыть разбирательство.

Сделать это она предложила по двум причинам. Адвокат отметила, что, во-первых, в деле содержатся сведения о психолого-психиатрической экспертизе ее доверительницы, которые являются врачебной тайной. Также, по ее словам, процесс может быть закрыт в целях обеспечения безопасности его участников. Госпожа Апарина сообщила, что в сентябре 2024 года ей и госпоже Долиной поступали угрозы убийством от неизвестных. Передав судье постановления о возбуждении дел по данному факту, в которых обе были признаны потерпевшими, госпожа Апарина информировала, что расследование дел приостановлено, злоумышленников так и не нашли. «Эти лица не изобличены, в связи с чем имеется реальная опасность для жизни и здоровья Ларисы Александровны»,— продолжила адвокат, пояснив, что от нее и ее доверительницы преступники требовали забрать заявление и угрожали взорвать автомобиль артистки. «А почему вы тогда на следствии не заявляли ходатайство о представлении госзащиты?» — возразил кто-то из адвокатов. Оказалось, что такое ходатайство было подано, но, вероятно, отклонено.

Как и в предыдущем случае, прокуратура приняла сторону потерпевшей, которую поддержала еще одна пострадавшая, Валентина Шуликова.

«Тут нет никакой гостайны. А что там кто-то кому-то где-то угрожал… Я тоже могу написать заявление, что я потопил "Титаник", но это не значит, что я его потопил»,— привел очередной аргумент адвокат Абдулкадыров.

Пока ждали решения судьи, защитник наставлял фигурантов: «Не колемся, держимся!» — констатируя, что «бабулек каждый божий день обманывают».

Однако просьбу удовлетворили, и прессу попросили покинуть зал, после чего было оглашено обвинительное заключение.

Андрею Основе, Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву и Анжеле Цирульниковой вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 70-летней Ларисы Долиной, а госпоже Цирульниковой — еще и три аналогичных эпизода в отношении двух пенсионерок: глухонемой Галины Кукушкиной, а также Валентины Шуликовой. Одно преступление не было доведено до конца. В связи с этим фитнес-тренеру инкриминировали также покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным прокуратуры Москвы, обвиняемые, «действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками» с 2 апреля по 12 июля 2024 года похитили у госпожи Долиной 175 млн 120 тыс. руб., после чего убедили ее продать пятикомнатную квартиру площадью 236 кв. м. в Ксеньинском переулке в столичном районе Хамовники. Рыночная стоимость проданного за 112 млн руб. жилья по заключению экспертизы составила более 138 млн. Общий же ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в сумму более чем 317,6 млн руб.

По данным СМИ, на певицу вышли мошенники, которые, выдавая себя за силовиков, убедили ее принять участие в «спецоперации» по выявлению и задержанию преступников, которые якобы оформили кредит под залог ее квартиры.

Госпоже Долиной даже прислали видео женщины-«задержанной», убедив продать квартиру, чтобы «перекрыть» эту сделку. К певице приехала Анжела Цирульникова и двумя траншами забрала у нее 78 млн руб., обменявшись кодовыми словами. Остальные средства артистка перевела на неизвестные ей «безопасные» счета. Купившая у госпожи Долиной квартиру Полина Лурье ничего не знала об афере. Однако Хамовнический райсуд Москвы в конце марта 2025 года вернул жилье певице, а Мосгорсуд оставил решение в силе.

Что касается госпожи Цирульниковой, то она стала участницей еще двух преступных схем. Так, по данным следствия, 19 июля 2024 года обвиняемая, выполняя отведенную ей преступную роль, забрала на Краснопресненской набережной у введенной в заблуждение Галины Кукушкиной 2,7 млн руб. А 27 июля 2024 года обвиняемая Цирульникова встретилась в Балашихе с другой обманутой женщиной — Валентиной Шуликовой. В этом случае фигурантка, по данным следствия, выдавала себя за сотрудницу Росфинмониторинга и похитила у женщины 8,2 млн руб., назвав кодовое слово. Затем у той же потерпевшей она попыталась украсть еще 4,5 млн руб. Однако потерпевшая, поняв, что стала жертвой аферистов, обратилась в полицию. При передаче денег Анжелу Цирульникову задержали.

Несмотря на то что на следствии СМИ сообщали, что ряд фигурантов, в том числе госпожа Цирульникова, якобы признали инкриминируемые им преступления, в суде выяснилось, что вину из них, да и то частично — в обналичивании около 5 млн руб. через банковскую карточку «за процент», признал только Артур Каменецкий. И он, и другие фигуранты уверяли: они не знали, что участвовали в мошеннической схеме, и тем более что помогают обокрасть Ларису Долину. Так, по словам адвоката Андрея Основы Асима Алыева, парень за небольшое вознаграждение по просьбе знакомого на свой паспорт оформил карточку, которая использовалась для хищения. Адвокат отметил, что в деле фигурируют люди, которые делали то же самое, однако остались свидетелями. «Мой же подзащитный стал обвиняемым. Возникает вопрос: почему так?» — возмутился господин Алыев.

После того как суд выяснил отношение подсудимых к предъявленному обвинению, были допрошены двое из трех потерпевших.

Прибывшая с опозданием на процесс госпожа Кукушкина давала показания через сурдопереводчика. Ее сопровождал сын. Что же касается госпожи Долиной, то она, как сообщила ее представитель Апарина, ходатайствовала о рассмотрении дела в ее отсутствие. Впрочем, адвокаты заявили “Ъ”, что будут настаивать на явке потерпевшей, к которой у них скопилось «множество вопросов».

