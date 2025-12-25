Лариса Долина съедет на каникулах

Мосгорсуд обязал Ларису Долину съехать из квартиры в Хамовниках, которая была продана певицей еще прошлым летом, а затем на протяжении нескольких месяцев была предметом судебной тяжбы. Решение о выселении артистки было принято после того, как Верховный суд признал собственником жилья Полину Лурье. Адвокат госпожи Долиной проинформировала суд о намерении певицы покинуть жилище до конца новогодних праздников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спор представителей Ларисы Долиной и Полины Лурье завершился в Мосгорсуде в пользу покупательницы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Спор представителей Ларисы Долиной и Полины Лурье завершился в Мосгорсуде в пользу покупательницы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Обе участницы конфликта на слушание в Мосгорсуд не приехали. Еще до начала слушаний в СМИ прошла информация о том, что народная артистка якобы намерена взыскать с Полины Лурье около 1 млн руб., уплаченных певицей за полтора года за коммунальные услуги в квартире площадью 236 кв. м в доме №3 в Ксеньинском переулке. Речь шла о 47–55 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, появились слухи и том, что госпожа Долина якобы просила разрешит ей остаться в квартире до 1 марта. Адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко подтвердила “Ъ” сам факт такой просьбы, однако от комментариев воздержалась, сказав, что все огласит в ходе слушания. Однако этого так и не произошло.

На заседании адвокат госпожи Долиной Мария Пухова призналась, что ее доверитель в преддверии процесса предлагала заключить госпоже Лурье мировое соглашение. «Однако у нас сложилась интересная ситуация. Мы озвучиваем предложения, ответа не получаем, но на следующий день новостная лента пестрит…» — посетовала она.

В ответ Светлана Свириденко пожелала рассказать о «кабальных условиях» предложенной сделки, однако судьи полемику пресекли, призвав стороны вернуться к сути спора.

Это разбирательство всколыхнуло страну. История началась с того, что народная артистка России 20 июня 2024 года продала свою квартиру в Ксеньинском переулке матери двух детей Полине Лурье.

Певица обязалась съехать оттуда в течение 21 дня после регистрации сделки в Росреестре, а также выписать себя, дочь и внучку. Однако вскоре после получения от покупательницы 112 млн руб. артистка обратилась в правоохранительные органы и заявила, что стала жертвой мошенников, которым отдала деньги за квартиру. Было возбуждено уголовное дело, по итогам которого были осуждены четверо участников аферы. А до этого, 28 марта, Хамовнический суд Москвы по иску певицы признал договор купли-продажи недействительным, вернув квартиру госпоже Долиной, однако не обязал при этом последнюю возвратить покупательнице 112 млн руб. Это решение подтвердили Мосгорсуд и Второй кассационный суд. Однако Верховный суд России 16 декабря признал прежние судебные акты незаконными, оставив недвижимость за Лурье и предписав Мосгорсуду решить вопрос с выселением артистки.

Последняя, как рассказала после заседания “Ъ” Светлана Свериденко, действительно просила Полину Лурье разрешить ей пожить в квартире до 1 марта 2026 года, а затем прислала проект мирового соглашения.

В нем госпожа Долина соглашалась съехать до 10 января в обмен на отказ покупательницы от всех финансовых претензий, связанных с пользованием Долиной квартирой, включая оплату имущественного налога за 2024 и 2025 годы (порядка 100 тыс. руб.) и возмещение судебных расходов, понесенных при рассмотрении дела во всех судах. Госпожа Свириденко призналась “Ъ”, что посчитала это «неприемлемым» и поэтому не стала обсуждать предложение.

В суде же адвокат напомнила, что ее клиентка купила квартиру «исключительно для личного пользования» и рассчитывала переехать туда с двумя детьми. Сейчас она проживает в квартире бывшего мужа. Самой Полине также принадлежит еще одна пятая часть квартиры на шоссе Энтузиастов. Однако там проживают ее родители, сестра, брат и ребенок последнего.

В то же время у ответчицы Долиной, указала адвокат, имеются в собственности и другие помещения: квартира в столичном районе Лефортово — в доме №1 в Танковом проезде площадью 51,7 кв. м, а также два земельных участка в Мытищах, на которых расположены два дома: площадью 656 и 363 кв. м. «У дочери Долиной также имеется квартира в Одинцовском районе Московской области. Полагаем, что никаких сложностей с выселением возникнуть не может, так как имеются иные помещения для комфортного проживания ответчика»,— сказала адвокат Свириденко.

В свою очередь Мария Пухова проинформировала судей, что ее доверительница не планирует обжаловать решение Верховного суда, а потому против требования о выселении не возражает. По ее словам, артистка планирует съехать с квартиры до конца праздников, то есть до 10 января.

«Это скорее, чем предусмотрено законом,— пять рабочих дней, а до начала январских праздников всего три рабочих дня»,— сказала адвокат. Она пояснила “Ъ”, что данный срок устанавливается службой судебных приставов на добровольное исполнение решения суда с момента возбуждения исполнительного производства.

Позже адвокат призналась: если следовать всем процедурам, то исполнение решения при необходимости можно было бы растянуть как минимум на полтора месяца, однако такого желания у ее доверительницы нет.

Просьбу о выселении артистки до конца праздников «для соблюдения прав несовершеннолетней» поддержала и прокурор.

Пробыв в совещательной комнате не более 10 минут, тройка судей иск удовлетворила, постановив снять госпожу Долину и ее родственников с регистрационного учета и выселить ответчиков из жилого помещения. Мотивированное решение судьи обещали изготовить после 30 декабря.

Покидая суд, адвокат Долиной опровергла сведения о том, что ее клиентка якобы предлагала возложить на Полину Лурье расходы по коммуналке, назвал это «бредом и дезинформацией». «Это полный бред. Никаких условий, что Полина должна что-то выплачивать Лариса Александровне, и в помине не было»,— сказала Мария Пухова. При этом адвокат не ответила на вопрос о том, не хочет ли артистка выкупить у Лурье квартиру «по рыночной цене». В свою очередь адвокат последней сообщила “Ъ”, что ее клиентка жилье не планирует продавать и намерена туда заселиться, а помимо этого, возместить расходы, потраченные на полтора года тяжб. «Судебные расходы мы однозначно взыщем»,— сказала “Ъ” Светлана Свириденко, отметив, что в них входит не только ее гонорар, но также уплата госпошлин и нотариальное заверение различных документов, что «сейчас недешево».

Мария Локотецкая