В квартирную схему вписались друзья суда

Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК), «руководствуясь принципами содействия развитию права и повышению правовой культуры», направила в Верховный суд РФ (ВС) правовое заключение по «делу Долиной». По их мнению, нижестоящие суды допустили грубую ошибку, не взыскав денежные средства с продавца, получившего назад квартиру. Авторы обращения признают, что вопросы права относятся к исключительной компетенции суда, но предлагают учесть их профессиональное мнение, «основанное на анализе действующего законодательства, судебной практики и правовой доктрины».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в МАЮК, «в целях оказания помощи правосудию» ассоциация 15 декабря направила в ВС так называемое письмо друзей суда (Amicus curiae) по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной. Гражданская коллегия ВС планирует 16 декабря рассмотреть жалобу Полины Лурье, сделку которой по покупке квартиры у Ларисы Долиной нижестоящие суды ранее признали недействительной. Решения по делу вызвали большой общественный резонанс в связи с тем, что суды постановили вернуть квартиру продавцу, признав продажу совершенной под влиянием заблуждения или обмана, однако не обязали госпожу Долину вернуть деньги покупателю.

В заключении юристов отмечается, что вопрос «возможности оспаривания сделки купли-продажи недвижимости, заключенной под влиянием мошеннических действий третьих лиц», имеет важное значение и может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие практики. Подчеркивая отсутствие у них конфликта интересов в связи с этим делом, эксперты МАЮК полагают, что выводы судов противоречат законодательству, позициям высшей судебной инстанции и правовой доктрине.

Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы, 2 декабря: Если человек продал квартиру, получил за нее 100 млн руб. и дел их непонятно куда, это не повод оставлять добросовестных покупателей без жилья и без денег.

В письме отмечаются два ключевых обстоятельства. Во-первых, статьи 178 и 179 Гражданского кодекса РФ (ГК), позволяющие оспорить сделку по требованию стороны, действовавшей под влиянием заблуждения или обмана, дают суду возможность отказать в иске, если такая ошибка истца была нераспознаваема ответчиком. То есть для отмены сделки на таком основании, указывают эксперты, должна иметь место «субъективная недобросовестность» покупателя квартиры, который должен был знать о таком заблуждении продавца или обмане либо хотя бы мог распознать его, действуя с обычной осмотрительностью. Однако здесь суды вообще не выясняли этот момент, что, по мнению авторов письма, грубо нарушает нормы материального права.

Второй момент касается последствий признания сделки недействительной. По пункту 2 статьи 167 Гражданского кодекса РФ в этом случае применяется двусторонняя реституция, то есть каждая сторона возвращает другой все полученное по сделке. Но тут суды отказались обязать продавца вернуть деньги покупателю, объяснив это тем, что переданные за квартиру средства получены злоумышленниками и именно от них покупатель квартиры может потребовать возмещения убытков. Эксперты МАЮК считают это прямым нарушением императивной нормы ГК и разъяснений пленума ВС. По их мнению, хищение средств мошенниками не освобождает продавца от обязанности вернуть деньги покупателю. Допущенные судами нарушения норм права «дестабилизируют гражданский оборот, необоснованно возлагая на добросовестного покупателя все риски недобросовестных действий третьих лиц, неизвестных и неподконтрольных ему», заключают авторы письма.

Анна Занина