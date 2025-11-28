Ларису Долину отправили в гражданское производство

К заключению на сроки от четырех до семи лет приговорил Балашихинский горсуд Подмосковья четырех участников аферы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Помимо нее жертвами мошенников стали еще две пенсионерки, по искам которых осужденные должны выплатить более 12 млн руб. Требования же госпожи Долиной на 175 млн руб. суд рассматривать не стал, разъяснив ей право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Анжелу Цырульникову (в центе) признали участницей махинаций в отношении трех пожилых женщин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Анжелу Цырульникову (в центе) признали участницей махинаций в отношении трех пожилых женщин

Несмотря на то что сам процесс по ходатайству потерпевшей прошел при закрытых дверях, оглашение приговора состоялось публично. Однако с фото- и видеокамерами на него не пустили: фигурантов же разрешили снять уже после того, как судья Евгений Паршин назначил им сроки. Те успели подготовиться и все как один надели медицинские маски.

Ранее в ходе прений сторон прокурор требовал для подсудимых от шести до девяти с половиной лет заключения, однако приговор оказался мягче. За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) суд вместо шести запрошенных прокурором лет назначил четыре года колонии общего режима 21-летнему жителю Тольятти Андрею Основе.

Трое других фигурантов были осуждены на семь лет заключения с той лишь разницей, что ранее судимые, в том числе за разбой, грабеж и вымогательство, жители Йошкар-Олы Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев будут отбывать наказание в колониях строгого и особого режима соответственно, а 54-летняя Анжела Цырульникова, работавшая в столице руководителем филиала одной из столичных библиотек,— в колонии общего режима.

Ей прокурор как участнице наибольшего количества эпизодов — трех мошенничеств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и одного покушения на мошенничество (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) — просил назначить девять с половиной лет. Она заплатит штраф в размере 1 млн руб., а остальные — по 900 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ”, все четверо оказались замешаны в афере, жертвой которой стала 70-летняя народная артистка России Лариса Долина.

Участники организованной группы, состоявшей из так называемых звонарей и дропов, 2 апреля 2024 года связались с певицей по мессенджерам, представившись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ.

«Звонари» обрабатывали певицу в WhatsApp и Telegram вплоть до 12 июля 2024 года, уверяя, что некие злоумышленники хотят похитить ее сбережения в банке, а также взять на ее имя кредиты под залог квартиры в Хамовническом районе Москвы.

Госпожу Долину убедили перечислить деньги на «безопасные счета», а также принять участие в «спецоперации по поимке мошенников». При этом ее предупредили «об ответственности за разглашение информации иным лицам». Артистку убедили, что продажа жилья будет фиктивной. Согласно материалам дела, «будучи введенной в заблуждение… а также ввиду особенности личности и эмоционального состояния, которое лишало ее способности понимать характер и значение совершаемых в отношении нее противоправных действий и оказывать сопротивление, а также торопивших ее совершить якобы фиктивную сделку» госпожа Долина согласилась продать пятикомнатную квартиру в доме №3 в Ксеньинском переулке площадью 236 кв. м по цене даже ниже ее кадастровой стоимости (123,2 млн руб.) — за 112 млн руб. Однако сделка оказалась реальной.

Слева направо: обвиняемые Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Слева направо: обвиняемые Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев

Покупательница Полина Лурье положила деньги в банковскую ячейку. А после того как договор зарегистрировали в Росреестре, 26 июня, госпожа Долина приехала в банк и забрала их. Часть средств — 70 млн руб.— певица по указанию «силовиков» внесла на свой счет, а впоследствии несколькими траншами перевела на счета, подконтрольные соучастникам «дропов», в том числе Андрея Основы, Дмитрия Леонтьева и Артура Каменецкого. Последние обналичили их в Казани и Перми.

Еще часть денег артистка передала наличными как лично Анжеле Цырульниковой, так и через своего водителя, называя кодовые слова «мама», «звезда» и «ремикс». Следователи выяснили, что после этого Цырульникова более 47 млн руб. обменяла в «Москва-Сити» на криптовалюту, зачислив USDT на электронный кошелек, который открыла на имя своего сына.

Всего, как установило следствие, злоумышленники похитили у госпожи Долиной более 175 млн руб., а также право собственности на квартиру, причинив общий ущерб на сумму свыше 300 млн руб.

Сама певица в суде призналась, что часть денег даже заняла для участия в «спецоперации». После возбуждения дела ей предоставили госзащиту, так как ей стали поступать угрозы. По той же причине процесс прошел за закрытыми дверями.

Ни одного из организаторов аферы или «звонарей» задержать не удалось. В ходе процесса, который длился с 10 ноября, лишь один из подсудимых, Артур Каменецкий, хотя и частично, но все же признал вину. Мужчина утверждал, что по просьбе знакомого за вознаграждение оформил карточку и помог обналичить деньги. О том, что они похищенные, он якобы не знал. Той же версии придерживались и Основа с Леонтьевым.

Анжела Цырульникова утверждала, что занималась криптотрейдингом, а деньги забирала по просьбе некоего «куратора», с которым познакомилась в Telegram-канале. Впрочем, следствие установило ее причастность еще к трем подобным аферам. Так, с ее участием у глухонемой пенсионерки Галины Кукушкиной было украдено 2,7 млн руб., а у жительницы Балашихи Валентины Шулик — 8,2 млн руб. У последней аферисты пытались похитить еще 4,5 млн руб., однако во второй раз женщина почувствовала подвох и обратилась в полицию. При получении от нее денег Цырульникову задержали.

Оглашая приговор, суд удовлетворил иски потерпевших, обязав осужденных выплатить Валентине Шулик 9 445 000 руб., а Галине Кукушкиной — 2 702 000 руб.

Что касается Ларисы Долиной, то судья оставил ее иск о возмещении ущерба на 175 141 000 руб. без рассмотрения, разъяснив право подать его в порядке гражданского судопроизводства.

Сама потерпевшая на оглашение не пришла, а ее адвокат на вопросы “Ъ” не ответила.

Адвокаты других фигурантов, в частности Асым Алыев, защищающий Андрея Основу, обжалует приговор, полагая, что его подзащитный сам стал жертвой мошенников.

В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул народной артистке ее квартиру. Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции признали решение законным. При этом ни один из судов не обязал певицу возвратить деньги покупателю жилья Полине Лурье. Последняя планирует жаловаться в Верховный суд России.

Случай с Ларисой Долиной стал прецедентным. По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, после него суды стали чаще отбирать квартиры у покупателей и возвращать их прежним владельцам, заявившим, что они стали жертвой обмана.

