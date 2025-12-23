Ограничения мобильного интернета в Крыму продолжатся до окончания СВО

На территории Крыма ограничения в работе мобильного интернета сохранятся до завершения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, меры введены по соображениям безопасности и являются оправданными. Сергей Аксенов отметил, что мобильный интернет «может служить как добрым целям, так и плохим», подчеркнув, что в сложившихся условиях иного решения принять было невозможно.

«Здесь надо просто с этим смириться, включиться в другой режим работы... Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму»,— заявил глава республики.

В конце октября крымский мобильный оператор «Волна» писал об ограничениях в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). В компании уточнили, что меры введены на основании решений Роскомнадзора.

Власти Крыма ранее сообщали «Ъ», что вопросы отключения мобильной связи и интернета при угрозах атак беспилотников в обязательном порядке согласовываются с федеральными структурами.

Анна Гречко