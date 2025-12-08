Власти Крыма заявили об отсутствии несанкционированных ограничений связи

В Крыму вопросы отключения мобильной связи и интернета при атаках беспилотников проходят обязательное согласование с федеральными структурами. По данным властей республики, решения принимаются совместно с военными и центральным аппаратом ФСБ, что позволяет избежать несанкционированных ограничений, сообщает «Ъ».

Правительство Крыма заявило, что зоны отключения интернета на полуострове постепенно сокращаются. Как пояснили власти, это результат плановой работы и координации между ведомствами.

Собеседники «Ъ» в руководстве нескольких приграничных регионов поясняют, что порядок работы мобильного интернета во время налетов БПЛА устанавливается федеральным центром и описан в закрытых нормативных документах. По словам одного из источников, «эти меры себя прекрасно зарекомендовали и оправдали».

Как ранее сообщал Оперативный штаб Краснодарского края, ограничения мобильного интернета в регионе вводятся при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». Меры начали применять с июня 2025 года.

Анна Гречко