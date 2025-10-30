Роскомнадзор ограничил доступ к зарубежным мессенджерам в Крыму

Роскомнадзор частично ограничил работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) для абонентов всех российских операторов в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба местного оператора связи «Волна».

Министерство внутренней политики, информации и связи республики порекомендовало жителям установить мессенджер MAX как альтернативное приложение для общения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае несколько дней подряд наблюдаются массовые сбои в работе сотовой связи и мобильного интернета. По информации сервиса «Сбой.рф», проблемы с подключением, начавшиеся вечером 25 октября, затронули всех операторов «большой четверки».

Анна Гречко