Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

NYT рассказала подробности о жилищных условиях Башара Асада в России

NYT: экс-президента Сирии Асада заметили в ресторане в Москва-Сити

Жизнь свергнутого президента Сирии Башара Асада и его семьи в России «полна роскоши», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на родственников и друзей Асадов, а также бывших сирийских чиновников. По данным издания, сейчас экс-президент проживает на Рублевке.

Башар Асад

Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

Как утверждает NYT, первое время Асады жили в отеле Four Seasons, где аренда апартаментов обходится в $13 тыс. в неделю. После семья переехала в двухэтажный пентхаус в башне «Федерация» в Москва-Сити. Один из собеседников издания заявил, что видел экс-президента в ресторане на 62-м этаже. Позднее из центра столицы Башар Асад переехал в дом в Подмосковье, пишет NYT. По словам собеседников издания, Башара Асада охраняют российские спецслужбы.

Газета уточняет, что в Москве также живет младший брат экс-президента Сирии Махер Асад, бывший командующий четвертой бронетанковой дивизией Сирии. По информации газеты, он проживает в жилом комплексе Capital Towers неподалеку от Москва-Сити.

Башар Асад правил Сирией с 2000 года. 8 декабря 2024 года коалиция исламистских группировок объявила о захвате власти в стране. На следующий день стало известно, что господин Асад и его семья получили убежище в России. Немецкий журнал Zeit сообщал, что экс-президент жил в Москва-Сити. По данным The Guardian, господин Асад «учит русский и освежает свои знания по офтальмологии».

О ситуации в Сирии — в материале «Ъ» «Аш-Шараа цвета хаки».

Фотогалерея

Политическая карьера Башара Асада

Предыдущая фотография
Башар Хафез аль-Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске в семье генерала Хафеза Асада, в 1971 году ставшего президентом Сирии. В 1988 году Башар Асад окончил Дамасский университет, получив диплом врача-офтальмолога. В начале 1990-х стажировался в Лондоне&lt;br> На фото: Хазеф Асад с женой Анисой (сидят) и их дети, слева направо (стоят): Махер, Башар, Басиль, Маджид, Бушра

Башар Хафез аль-Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске в семье генерала Хафеза Асада, в 1971 году ставшего президентом Сирии. В 1988 году Башар Асад окончил Дамасский университет, получив диплом врача-офтальмолога. В начале 1990-х стажировался в Лондоне
На фото: Хазеф Асад с женой Анисой (сидят) и их дети, слева направо (стоят): Махер, Башар, Басиль, Маджид, Бушра

Фото: SANA / Reuters

В 1994 году после гибели в автокатастрофе старшего брата Басиля, которого отец готовил в качестве своего преемника, Башар Асад был назначен советником президента. От кандидатур других президентских сыновей в качестве преемников пришлось отказаться: третий сын Махер отличался необузданным нравом и однажды ранил из пистолета главу сирийской военной разведки, а самый младший Маджид оказался замешан в серии скандалов с наркотиками

В 1994 году после гибели в автокатастрофе старшего брата Басиля, которого отец готовил в качестве своего преемника, Башар Асад был назначен советником президента. От кандидатур других президентских сыновей в качестве преемников пришлось отказаться: третий сын Махер отличался необузданным нравом и однажды ранил из пистолета главу сирийской военной разведки, а самый младший Маджид оказался замешан в серии скандалов с наркотиками

Фото: Reuters

В 1990-х Башар Асад назначался отцом на различные посты для приобретения опыта: был главой Сирийского компьютерного общества, руководил бронетанковыми войсками страны, возглавлял кампанию по искоренению коррупции, отвечал за стратегически важное для Сирии ливанское направление внешней политики

В 1990-х Башар Асад назначался отцом на различные посты для приобретения опыта: был главой Сирийского компьютерного общества, руководил бронетанковыми войсками страны, возглавлял кампанию по искоренению коррупции, отвечал за стратегически важное для Сирии ливанское направление внешней политики

Фото: Khaled Al Hariri / Reuters

В 1994 году Башар Асад был зачислен в республиканскую гвардию в звании капитана, в экстренном порядке получил военное образование. В 1995 году ему присвоено звание майора, в 1997-м — подполковника, в 1999-м — полковника

В 1994 году Башар Асад был зачислен в республиканскую гвардию в звании капитана, в экстренном порядке получил военное образование. В 1995 году ему присвоено звание майора, в 1997-м — подполковника, в 1999-м — полковника

Фото: Reuters

В день смерти отца, 10 июня 2000 года, Башар Асад был единогласно избран сирийским парламентом новым президентом страны с присвоением звания генерал-лейтенанта и назначением верховным главнокомандующим. Правящая партия «Баас» выбрала его своим лидером

В день смерти отца, 10 июня 2000 года, Башар Асад был единогласно избран сирийским парламентом новым президентом страны с присвоением звания генерал-лейтенанта и назначением верховным главнокомандующим. Правящая партия «Баас» выбрала его своим лидером

Фото: Reuters

10 июля 2000 года в Сирии был проведен референдум, на котором, по официальной статистике, в пользу назначения Башара Асада президентом высказались 97% избирателей. Башар Асад стал одним из самых молодых глав государств в мире. Для этого была принята поправка к конституции, в соответствии с которой возрастной ценз кандидатов на пост президента был снижен с 40 до 34 лет&lt;br> На фото: похороны Хафеза Асада

10 июля 2000 года в Сирии был проведен референдум, на котором, по официальной статистике, в пользу назначения Башара Асада президентом высказались 97% избирателей. Башар Асад стал одним из самых молодых глав государств в мире. Для этого была принята поправка к конституции, в соответствии с которой возрастной ценз кандидатов на пост президента был снижен с 40 до 34 лет
На фото: похороны Хафеза Асада

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Придя к власти, Башар Асад в целом продолжил внешнеполитический курс отца, направленный на поддержку всех антиизраильских сил, включая террористические группы, что стало поводом для санкций со стороны Вашингтона. В Сирии продолжил действовать пункт материально&amp;#8209;технического обеспечения ВМФ России Тартус, в 2005 году российские власти списали 73% сирийского долга почти на $10 млрд&lt;br> На фото: Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в 2005 году

Придя к власти, Башар Асад в целом продолжил внешнеполитический курс отца, направленный на поддержку всех антиизраильских сил, включая террористические группы, что стало поводом для санкций со стороны Вашингтона. В Сирии продолжил действовать пункт материально‑технического обеспечения ВМФ России Тартус, в 2005 году российские власти списали 73% сирийского долга почти на $10 млрд
На фото: Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в 2005 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Под давлением мирового сообщества Башар Асад вывел сирийские войска из Ливана в 2005 году после почти 30-летнего присутствия. Катализатором для этого стало убийство премьер-министра Ливана Рафика Харири, в причастности к которому ООН обвиняла сирийские власти и лично Башара Асада. В августе 2020 года спецтрибунал ООН постановил, что доказательств причастности Сирии к убийству обнаружить не удалось

Под давлением мирового сообщества Башар Асад вывел сирийские войска из Ливана в 2005 году после почти 30-летнего присутствия. Катализатором для этого стало убийство премьер-министра Ливана Рафика Харири, в причастности к которому ООН обвиняла сирийские власти и лично Башара Асада. В августе 2020 года спецтрибунал ООН постановил, что доказательств причастности Сирии к убийству обнаружить не удалось

Фото: Reuters

В первые годы у власти Башар Асад провел ряд либеральных реформ: выпустил из тюрем несколько сотен политзаключенных, санкционировал появление независимой прессы, негосударственных университетов, НКО, частных банков и фондового рынка. В 2003 году на выборах в парламент впервые прошли независимые кандидаты

В первые годы у власти Башар Асад провел ряд либеральных реформ: выпустил из тюрем несколько сотен политзаключенных, санкционировал появление независимой прессы, негосударственных университетов, НКО, частных банков и фондового рынка. В 2003 году на выборах в парламент впервые прошли независимые кандидаты

Фото: Remy de la Mauviniere / AP

С другой стороны, в стране сохранялось чрезвычайное положение (введенное в 1963 году), благодаря которому, в частности, власти без суда могли арестовать на длительный срок любого гражданина Сирии. Под стражу таким образом были заключены многие оппозиционеры. Правозащитные организации, включая Human Rights Watch, выпускали доклады о массовых нарушениях прав человека в стране

С другой стороны, в стране сохранялось чрезвычайное положение (введенное в 1963 году), благодаря которому, в частности, власти без суда могли арестовать на длительный срок любого гражданина Сирии. Под стражу таким образом были заключены многие оппозиционеры. Правозащитные организации, включая Human Rights Watch, выпускали доклады о массовых нарушениях прав человека в стране

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

В 2007 году Башар Асад стал президентом Сирии во второй раз на безальтернативной основе, получив, по официальным данным, 97,6% голосов. Оппозиция бойкотировала выборы, а Госдеп США в своем заявлении отметил способности сирийского президента «одолеть ноль других кандидатов»

В 2007 году Башар Асад стал президентом Сирии во второй раз на безальтернативной основе, получив, по официальным данным, 97,6% голосов. Оппозиция бойкотировала выборы, а Госдеп США в своем заявлении отметил способности сирийского президента «одолеть ноль других кандидатов»

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Со своей женой Асмой (на фото) Асад сблизился в начале 1990-х во время стажировки в Лондоне. Многие в Сирии расценивали брак алавита Асада с представительницей суннитского клана как желание алавитского режима сблизиться с суннитским большинством страны

Со своей женой Асмой (на фото) Асад сблизился в начале 1990-х во время стажировки в Лондоне. Многие в Сирии расценивали брак алавита Асада с представительницей суннитского клана как желание алавитского режима сблизиться с суннитским большинством страны

Фото: SANA / Reuters

В начале 2011 года в Сирии начались антиправительственные выступления, охватившие крупнейшие города — Дамаск, Деръа, Хомс, Латакию. Демонстранты требовали проведения демократических реформ, отмены режима чрезвычайного положения, отставки Башара Асада

В начале 2011 года в Сирии начались антиправительственные выступления, охватившие крупнейшие города — Дамаск, Деръа, Хомс, Латакию. Демонстранты требовали проведения демократических реформ, отмены режима чрезвычайного положения, отставки Башара Асада

Фото: SANA / Reuters

Башар Асад частично пошел навстречу протестующим и отменил чрезвычайное положение, распустив правительство, однако затем при разгоне армией масштабных оппозиционных акций погибли сотни протестующих, столкновения переросли в гражданскую войну, жертвами которой к настоящему времени стали уже более 500 тыс. человек. После свидетельств правозащитников о массовых убийствах заключенных в правительственных тюрьмах западные лидеры стали называть Асада диктатором, президент обвинения отрицал&lt;br> На фото: Башар Асад навещает в больнице солдат, раненных в столкновениях с оппозицией

Башар Асад частично пошел навстречу протестующим и отменил чрезвычайное положение, распустив правительство, однако затем при разгоне армией масштабных оппозиционных акций погибли сотни протестующих, столкновения переросли в гражданскую войну, жертвами которой к настоящему времени стали уже более 500 тыс. человек. После свидетельств правозащитников о массовых убийствах заключенных в правительственных тюрьмах западные лидеры стали называть Асада диктатором, президент обвинения отрицал
На фото: Башар Асад навещает в больнице солдат, раненных в столкновениях с оппозицией

Фото: SANA / Reuters

В 2014 году в условиях гражданской войны в Сирии прошли первые президентские выборы на конкурентной основе. Голосование не состоялось на большей части территории, неподконтрольной правительству. ЕС, США и многие другие страны не признали итоги выборов, на которых с 88,7% голосов вновь победил Башар Асад, чей третий срок по новой конституции, принятой в 2012 году, стал первым

В 2014 году в условиях гражданской войны в Сирии прошли первые президентские выборы на конкурентной основе. Голосование не состоялось на большей части территории, неподконтрольной правительству. ЕС, США и многие другие страны не признали итоги выборов, на которых с 88,7% голосов вновь победил Башар Асад, чей третий срок по новой конституции, принятой в 2012 году, стал первым

Фото: SANA / Reuters

С 2015 года в конфликте на стороне сирийской армии, по просьбе Башара Асада, участвуют российские военные. С российской помощью к концу 2017 года территория Сирии практически полностью была освобождена от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ)&lt;br> На фото: Башар Асад на базе, используемой российскими ВКС в Хмеймиме

С 2015 года в конфликте на стороне сирийской армии, по просьбе Башара Асада, участвуют российские военные. С российской помощью к концу 2017 года территория Сирии практически полностью была освобождена от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ)
На фото: Башар Асад на базе, используемой российскими ВКС в Хмеймиме

Фото: SANA / Reuters

В настоящее время сирийская армия и другие лояльные Башару Асаду проправительственные силы контролируют более 90% Сирии, остальная территория остается под контролем вооруженной оппозиции, курдских формирований, а также различных террористических группировок

В настоящее время сирийская армия и другие лояльные Башару Асаду проправительственные силы контролируют более 90% Сирии, остальная территория остается под контролем вооруженной оппозиции, курдских формирований, а также различных террористических группировок

Фото: SANA / Handout / Reuters

На президентских выборах 2021 года Башара Асада, по официальным данным, поддержали 95,1% избирателей. На голосование пришли примерно 14 млн сирийцев. Внешняя оппозиция выборы бойкотировала. Наиболее сильные протесты против голосования прошли в провинции Деръа, где 11 лет назад и началась гражданская война в Сирии. Сам Башар назвал эти выборы возвращением к мирной жизни

На президентских выборах 2021 года Башара Асада, по официальным данным, поддержали 95,1% избирателей. На голосование пришли примерно 14 млн сирийцев. Внешняя оппозиция выборы бойкотировала. Наиболее сильные протесты против голосования прошли в провинции Деръа, где 11 лет назад и началась гражданская война в Сирии. Сам Башар назвал эти выборы возвращением к мирной жизни

Фото: SANA / Handout / Reuters

Башар Асад продолжил опираться на Россию даже после того, как интенсивность боевых действий в Сирии пошла на спад. 25 февраля 2022 года он «выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции» на Украине. После этого российские официальные лица осудили новые израильские авиаудары по Сирии и планы Турции провести там операцию против курдов &lt;br> На фото: президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин (в центре) и министр обороны России Сергей Шойгу

Башар Асад продолжил опираться на Россию даже после того, как интенсивность боевых действий в Сирии пошла на спад. 25 февраля 2022 года он «выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции» на Украине. После этого российские официальные лица осудили новые израильские авиаудары по Сирии и планы Турции провести там операцию против курдов
На фото: президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин (в центре) и министр обороны России Сергей Шойгу

Фото: Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Kremlin / Reuters

Сирия постепенно налаживает отношения со странами исламского мира, в том числе с теми, что были вовлечены в военный конфликт. Так, в августе 2022 года Башар Асад попал на первые полосы турецких газет. Журналисты требовали нормализации отношений с Сирией. Один из заголовков гласил: «Настала очередь Асада». В мае 2023 года Асад впервые за 12 лет посетил саммит Лиги арабских государств

Сирия постепенно налаживает отношения со странами исламского мира, в том числе с теми, что были вовлечены в военный конфликт. Так, в августе 2022 года Башар Асад попал на первые полосы турецких газет. Журналисты требовали нормализации отношений с Сирией. Один из заголовков гласил: «Настала очередь Асада». В мае 2023 года Асад впервые за 12 лет посетил саммит Лиги арабских государств

Фото: SANA / Handout / Reuters

Следующая фотография
1 / 20

Башар Хафез аль-Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске в семье генерала Хафеза Асада, в 1971 году ставшего президентом Сирии. В 1988 году Башар Асад окончил Дамасский университет, получив диплом врача-офтальмолога. В начале 1990-х стажировался в Лондоне
На фото: Хазеф Асад с женой Анисой (сидят) и их дети, слева направо (стоят): Махер, Башар, Басиль, Маджид, Бушра

Фото: SANA / Reuters

В 1994 году после гибели в автокатастрофе старшего брата Басиля, которого отец готовил в качестве своего преемника, Башар Асад был назначен советником президента. От кандидатур других президентских сыновей в качестве преемников пришлось отказаться: третий сын Махер отличался необузданным нравом и однажды ранил из пистолета главу сирийской военной разведки, а самый младший Маджид оказался замешан в серии скандалов с наркотиками

Фото: Reuters

В 1990-х Башар Асад назначался отцом на различные посты для приобретения опыта: был главой Сирийского компьютерного общества, руководил бронетанковыми войсками страны, возглавлял кампанию по искоренению коррупции, отвечал за стратегически важное для Сирии ливанское направление внешней политики

Фото: Khaled Al Hariri / Reuters

В 1994 году Башар Асад был зачислен в республиканскую гвардию в звании капитана, в экстренном порядке получил военное образование. В 1995 году ему присвоено звание майора, в 1997-м — подполковника, в 1999-м — полковника

Фото: Reuters

В день смерти отца, 10 июня 2000 года, Башар Асад был единогласно избран сирийским парламентом новым президентом страны с присвоением звания генерал-лейтенанта и назначением верховным главнокомандующим. Правящая партия «Баас» выбрала его своим лидером

Фото: Reuters

10 июля 2000 года в Сирии был проведен референдум, на котором, по официальной статистике, в пользу назначения Башара Асада президентом высказались 97% избирателей. Башар Асад стал одним из самых молодых глав государств в мире. Для этого была принята поправка к конституции, в соответствии с которой возрастной ценз кандидатов на пост президента был снижен с 40 до 34 лет
На фото: похороны Хафеза Асада

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Придя к власти, Башар Асад в целом продолжил внешнеполитический курс отца, направленный на поддержку всех антиизраильских сил, включая террористические группы, что стало поводом для санкций со стороны Вашингтона. В Сирии продолжил действовать пункт материально‑технического обеспечения ВМФ России Тартус, в 2005 году российские власти списали 73% сирийского долга почти на $10 млрд
На фото: Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в 2005 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Под давлением мирового сообщества Башар Асад вывел сирийские войска из Ливана в 2005 году после почти 30-летнего присутствия. Катализатором для этого стало убийство премьер-министра Ливана Рафика Харири, в причастности к которому ООН обвиняла сирийские власти и лично Башара Асада. В августе 2020 года спецтрибунал ООН постановил, что доказательств причастности Сирии к убийству обнаружить не удалось

Фото: Reuters

В первые годы у власти Башар Асад провел ряд либеральных реформ: выпустил из тюрем несколько сотен политзаключенных, санкционировал появление независимой прессы, негосударственных университетов, НКО, частных банков и фондового рынка. В 2003 году на выборах в парламент впервые прошли независимые кандидаты

Фото: Remy de la Mauviniere / AP

С другой стороны, в стране сохранялось чрезвычайное положение (введенное в 1963 году), благодаря которому, в частности, власти без суда могли арестовать на длительный срок любого гражданина Сирии. Под стражу таким образом были заключены многие оппозиционеры. Правозащитные организации, включая Human Rights Watch, выпускали доклады о массовых нарушениях прав человека в стране

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

В 2007 году Башар Асад стал президентом Сирии во второй раз на безальтернативной основе, получив, по официальным данным, 97,6% голосов. Оппозиция бойкотировала выборы, а Госдеп США в своем заявлении отметил способности сирийского президента «одолеть ноль других кандидатов»

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Со своей женой Асмой (на фото) Асад сблизился в начале 1990-х во время стажировки в Лондоне. Многие в Сирии расценивали брак алавита Асада с представительницей суннитского клана как желание алавитского режима сблизиться с суннитским большинством страны

Фото: SANA / Reuters

В начале 2011 года в Сирии начались антиправительственные выступления, охватившие крупнейшие города — Дамаск, Деръа, Хомс, Латакию. Демонстранты требовали проведения демократических реформ, отмены режима чрезвычайного положения, отставки Башара Асада

Фото: SANA / Reuters

Башар Асад частично пошел навстречу протестующим и отменил чрезвычайное положение, распустив правительство, однако затем при разгоне армией масштабных оппозиционных акций погибли сотни протестующих, столкновения переросли в гражданскую войну, жертвами которой к настоящему времени стали уже более 500 тыс. человек. После свидетельств правозащитников о массовых убийствах заключенных в правительственных тюрьмах западные лидеры стали называть Асада диктатором, президент обвинения отрицал
На фото: Башар Асад навещает в больнице солдат, раненных в столкновениях с оппозицией

Фото: SANA / Reuters

В 2014 году в условиях гражданской войны в Сирии прошли первые президентские выборы на конкурентной основе. Голосование не состоялось на большей части территории, неподконтрольной правительству. ЕС, США и многие другие страны не признали итоги выборов, на которых с 88,7% голосов вновь победил Башар Асад, чей третий срок по новой конституции, принятой в 2012 году, стал первым

Фото: SANA / Reuters

С 2015 года в конфликте на стороне сирийской армии, по просьбе Башара Асада, участвуют российские военные. С российской помощью к концу 2017 года территория Сирии практически полностью была освобождена от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ)
На фото: Башар Асад на базе, используемой российскими ВКС в Хмеймиме

Фото: SANA / Reuters

В настоящее время сирийская армия и другие лояльные Башару Асаду проправительственные силы контролируют более 90% Сирии, остальная территория остается под контролем вооруженной оппозиции, курдских формирований, а также различных террористических группировок

Фото: SANA / Handout / Reuters

На президентских выборах 2021 года Башара Асада, по официальным данным, поддержали 95,1% избирателей. На голосование пришли примерно 14 млн сирийцев. Внешняя оппозиция выборы бойкотировала. Наиболее сильные протесты против голосования прошли в провинции Деръа, где 11 лет назад и началась гражданская война в Сирии. Сам Башар назвал эти выборы возвращением к мирной жизни

Фото: SANA / Handout / Reuters

Башар Асад продолжил опираться на Россию даже после того, как интенсивность боевых действий в Сирии пошла на спад. 25 февраля 2022 года он «выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции» на Украине. После этого российские официальные лица осудили новые израильские авиаудары по Сирии и планы Турции провести там операцию против курдов
На фото: президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин (в центре) и министр обороны России Сергей Шойгу

Фото: Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Kremlin / Reuters

Сирия постепенно налаживает отношения со странами исламского мира, в том числе с теми, что были вовлечены в военный конфликт. Так, в августе 2022 года Башар Асад попал на первые полосы турецких газет. Журналисты требовали нормализации отношений с Сирией. Один из заголовков гласил: «Настала очередь Асада». В мае 2023 года Асад впервые за 12 лет посетил саммит Лиги арабских государств

Фото: SANA / Handout / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все