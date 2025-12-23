NYT рассказала подробности о жилищных условиях Башара Асада в России

Жизнь свергнутого президента Сирии Башара Асада и его семьи в России «полна роскоши», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на родственников и друзей Асадов, а также бывших сирийских чиновников. По данным издания, сейчас экс-президент проживает на Рублевке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

Как утверждает NYT, первое время Асады жили в отеле Four Seasons, где аренда апартаментов обходится в $13 тыс. в неделю. После семья переехала в двухэтажный пентхаус в башне «Федерация» в Москва-Сити. Один из собеседников издания заявил, что видел экс-президента в ресторане на 62-м этаже. Позднее из центра столицы Башар Асад переехал в дом в Подмосковье, пишет NYT. По словам собеседников издания, Башара Асада охраняют российские спецслужбы.

Газета уточняет, что в Москве также живет младший брат экс-президента Сирии Махер Асад, бывший командующий четвертой бронетанковой дивизией Сирии. По информации газеты, он проживает в жилом комплексе Capital Towers неподалеку от Москва-Сити.

Башар Асад правил Сирией с 2000 года. 8 декабря 2024 года коалиция исламистских группировок объявила о захвате власти в стране. На следующий день стало известно, что господин Асад и его семья получили убежище в России. Немецкий журнал Zeit сообщал, что экс-президент жил в Москва-Сити. По данным The Guardian, господин Асад «учит русский и освежает свои знания по офтальмологии».

