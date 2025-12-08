Аш-Шараа цвета хаки

Переходное правительство Сирии отпраздновало 8 декабря первую годовщину падения режима Башара Асада. Действующий сирийский лидер Ахмед аш-Шараа, переодевшись в военную униформу, совершил торжественную молитву в мечети Омейядов, а затем поучаствовал в армейском параде в Дамаске. В своей речи по случаю прихода к власти господин аш-Шараа пообещал, что его соратники восстановят Сирию «от севера до юга и от востока до запада». Однако именно с этим, как свидетельствуют оценки ООН, переходное правительство испытывает проблемы: некоторые общины не спешат демонстрировать единство с Дамаском.

Торжества по случаю падения режима Башара Асада в Сирии продолжаются несколько дней, однако их кульминация наступила 8 декабря, в день, когда предыдущий сирийский президент покинул страну из-за стремительного наступления на столичный регион альянса исламистских группировок. Утром Ахмед аш-Шараа посетил историческую мечеть Омейядов в Дамаске, где совершил торжественную молитву. Затем он с членами кабинета министров отправился понаблюдать за парадом, который был организован Министерством обороны на столичном шоссе Меззе.

На публике президент переходного периода Сирии появился не в классическом костюме, а в военной униформе, в которой год назад он командовал наступательной операцией на позиции войск господина Асада. В своем обращении к нации глава государства пообещал, что центральное правительство «восстановит сильную Сирию — от севера до юга и от востока до запада — со структурой, соответствующей ее настоящему и прошлому». Это прозвучало как сигнал тем районам страны, которые до сих пор существуют де-факто в автономном режиме.

Главный мятежный регион Арабской Республики — северо-восток (Заевфратье), контролируемый курдскими отрядами,— встретил годовщину смены власти в Дамаске сдержанно.

Так, курдская администрация поздравила сирийцев с падением режима Башара Асада, однако официально запретила на своей территории все массовые мероприятия, сославшись на ухудшившуюся ситуацию в сфере безопасности и возросшую активность «террористических ячеек».

Прибрежные районы Сирии, где проживают алавиты — конфессиональное меньшинство, выходцем из которого был господин Асад, а также его окружение, встретили годовщину «революции» в напряжении, под пристальным вниманием силового аппарата. Поводом стал прозвучавший на днях призыв алавитского духовного лидера Газаля Газаля организовать массовые протесты. «Под лозунгом свободы они хотят навязать празднование смены репрессивного режима на еще более репрессивный режим,— заявил он в видеообращении к единоверцам.— Они заставляют нас принимать участие в празднованиях, построенных на нашей крови, нашей боли, наших страданиях, и заставляют нас молчать».

Именно межобщинная напряженность считается в экспертной среде главным фактором нестабильности в новой Сирии. В своем отчете, приуроченном к падению режима Башара Асада, Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии заметила, что переходный период в Сирии все еще хрупок. «В то время как многие люди по всей стране празднуют эту годовщину, другие опасаются за свою безопасность, а многим этой зимой и вовсе придется снова ночевать в палатках. Неизвестность вокруг судьбы многих тысяч людей, подвергшихся насильственному исчезновению (в эпоху Башара Асада.— “Ъ”), остается незаживающей раной»,— подчеркнули эксперты.

Комиссия ООН призвала переходное правительство Сирии не допускать вспышек насилия на этноконфессиональной почве, которые все еще происходят в стране.

«Циклы возмездия должны быть прекращены, чтобы Сирия могла продолжать двигаться к будущему как государство, гарантирующее для всех своих граждан полное уважение прав человека, равенство и верховенство закона, мир и безопасность как на словах, так и на деле»,— говорится в заявлении экспертов.

В свою очередь, Управление ООН по делам беженцев заметило, что с прошлого года свыше 3 млн сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц смогли вернуться домой, однако тенденция к сокращению международного финансирования может сорвать этот процесс. Согласно этим данным, в 2025 году на гуманитарные нужды Сирия получила только 29% из необходимой международной помощи, потому что крупные доноры существенно урезают объемы поддержки по всем направлениям. Причина в том, что многие страны с 8 декабря 2024 года перестали считать ситуацию в Сирии чрезвычайной.

Для того чтобы увеличить объемы международной помощи, господин аш-Шараа, бывший полевой командир, продолжает работу над корректировкой своего джихадистского имиджа. Выступая 6 декабря на Дохийском форуме в Катаре, он заявил, что его соратники во время прошлогоднего наступления пытались избегать жертв среди гражданского населения. «Вы когда-нибудь видели террориста, который в течение 11 дней планировал захватить такие крупные районы, как Алеппо, Ракка, Дамаск, Латакия и Эс-Сувейда, не причинив ни одному мирному жителю вреда? Мы собственными руками выламывали тюремные замки. Мы освобождали людей»,— заявил господин аш-Шараа во время публичной дискуссии с ведущей CNN Кристиан Аманпур.

Отдельно господин аш-Шараа пообещал справедливый суд над участниками этноконфессионального насилия в Сирии, даже если они представляют силовой аппарат. Но, судя по всему, этих заявлений пока недостаточно, чтобы успокоить сирийские меньшинства, испытавшие на себе, на что способны люди в униформе, сражавшиеся бок о бок с Ахмедом аш-Шараа.

Нил Кербелов