The Guardian: жену Асада вылечили от рака, а сам он вернулся к офтальмологии

Жену бывшего лидера Сирии Башара Асада Асму Асад вылечили в Москве от рака «в ходе экспериментальной терапии под наблюдением российских спецслужб». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в окружении семьи Асад, в конце 2024 года бежавшей в Москву после смены власти в Сирии. В 2018 году Асме Асад диагностировали рак груди, а позже — лейкоз. Сообщалось, что ранее она уже бывала на лечении в Москве. Газета утверждает, что теперь ее состояние стабилизировалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AFP Фото: AFP

The Guardian со ссылкой на источники также пишет, что сам Башар Асад решил возобновить изучение медицины. В 1980-е годы он окончил медицинский факультет Дамасского университета, получив специальность врача-офтальмолога. Башар Асад работал по специальности в Лондоне до того, как в 1994 году в автокатастрофе погиб его старший брат. После этого Башар вернулся в Сирию и в 2000 году сменил отца на посту президента страны. Как сообщают источники, сейчас господин Асад вернулся к изучению медицины — «он учит русский и освежает свои знания по офтальмологии».

В целом же, по данным источников The Guardian, семья Асад ведет уединенную жизнь в Москве и в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщается, сам Башар Асад живет в доме на Рублевке. «Это очень тихая жизнь. У него очень мало контактов с внешним миром, если они вообще есть»,— цитирует газета один из источников. В текущем году дочь господина Асада Зейн Асад окончила МГИМО — сообщалось, что церемония вручения дипломов стала редким случаем появления членов семьи на публике.

Подробнее об Асме Асад читайте в материале «Дамасская леди».

Яна Рождественская