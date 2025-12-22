Главные новости за 22 декабря. Ростов-на-Дону и область

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск Госжилинспекции Ростовской области к управляющей компании (УК) ООО «Коммунальщик Дона» о необходимости выполнить перерасчет платы жителям за незаконную индексацию муниципального тарифа на содержание жилья. Об этом сообщает руководитель Госжилинспекции Павел Асташев.

В 2025 году Ростовская область улучшила свои позиции в рейтинге РИА Новости, поднявшись с 12 на 10 место. Совокупный балл региона увеличился с 63,2, зафиксированного в 2024 году, до 67,8 по итогам этого года.

Систему электронных путевых листов в центре Ростова-на-Дону могут ввести для грузового транспорта, следующего в зону действия грузового каркаса. Эти листы будут интегрированы или синхронизированы с программным обеспечением ГИБДД.

В Таганроге на прошедшей неделе устранили 85 порывов на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

На строительство водо-насосной станции и прокладку газопровода в Тарасовском районе направлено 408 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Ростовской области суд удовлетворил иски к ООО «Альтаир-Агро 2» о запрете вывозить подкарантинную продукцию из карантинных фитосанитарных зон региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.