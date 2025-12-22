На Дону суд запретил фирме вывозить зерно из карантинных зон

В Ростовской области суд удовлетворил иски к ООО «Альтаир-Агро 2» о запрете вывозить подкарантинную продукцию из карантинных фитосанитарных зон региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, с 2023 по 2025 годы ведомство зафиксировало нарушения в части карантина растений, допущенные фирмой. Установлено, что предприятие систематически вывозило зерно из карантинной зоны без оформления карантинных сертификатов, из-за чего оно не проходило обязательные лабораторные исследования. Так, только в 2025 году компания вывезла более 7,5 тыс. т зерна, а оформила карантинных сертификатов только на 99 т.

Уточняется, что в адрес предприятия неоднократно направляли предостережения, однако факты уклонения от оформления документов продолжали фиксироваться.

Константин Соловьев