В центре Ростова могут ввести электронные путевки для грузовиков
Систему электронных путевых листов в центре Ростова-на-Дону могут ввести для грузового транспорта, следующего в зону действия грузового каркаса. Эти листы будут интегрированы или синхронизированы с программным обеспечением ГИБДД. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Алены Беликовой.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Эта мера даст возможность грузовому транспорту передвигаться по своим маршрутам без риска быть зафиксированными, как нарушители административного законодательства, и предотвращает передвижение грузовиков не по своему маршруту.
На данный момент законодательство не требует обязательного использования системы электронных путевок, поэтому ее применение для управления грузовыми автомобилями пока невозможно, отметила госпожа Беликова.