В центре Ростова могут ввести электронные путевки для грузовиков

Систему электронных путевых листов в центре Ростова-на-Дону могут ввести для грузового транспорта, следующего в зону действия грузового каркаса. Эти листы будут интегрированы или синхронизированы с программным обеспечением ГИБДД. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Алены Беликовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эта мера даст возможность грузовому транспорту передвигаться по своим маршрутам без риска быть зафиксированными, как нарушители административного законодательства, и предотвращает передвижение грузовиков не по своему маршруту.

На данный момент законодательство не требует обязательного использования системы электронных путевок, поэтому ее применение для управления грузовыми автомобилями пока невозможно, отметила госпожа Беликова.

Наталья Белоштейн