Ростовская область поднялась на 10 место в сводном рейтинге регионов России

В 2025 году Ростовская область улучшила свои позиции в рейтинге РИА Новости, поднявшись с 12 на 10 место. Совокупный балл региона увеличился с 63,2, зафиксированного в 2024 году, до 67,8 по итогам этого года.

Рейтинг формируется на основе прогресса в ключевых областях: уровень жизни, социально-экономическая ситуация, состояние рынка труда, материальное благополучие, научно-технологическое развитие и приверженность населения здоровому образу жизни.

Лидерами рейтинга традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область с результатом выше 80 баллов. Ростовская область вошла в топ-10 рейтинга, наряду с Татарстаном, Краснодарским краем и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой. Краснодарский край поднялся на одну строчку и теперь находится на седьмом месте с результатом 69,3 балла.

Разрыв между различными группами регионов остается существенным. Средний балл первой десятки составляет 74,7, в то время как у замыкающих рейтинг регионов этот показатель равен 31,8. В числе последних оказались Чечня (33,45 балла), Забайкальский край (32,1) и Ингушетия (31,1).

Наталья Белоштейн