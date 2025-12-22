На водо- и газоснабжение Тарасовского района направлено 408 млн рублей

На строительство водо-насосной станции и прокладку газопровода в Тарасовском районе направлено 408 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

Работы проводятся госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в двух направлениях. Первый этап по улучшению водоснабжения муниципалитета начался весной 2025 года. Уже проложено 4,1 км сетей, построены резервуары, насосная станция. Готовность составляет 95%. Работы завершат в 2026 году.

Второй этап — по газоснабжению района, уже завершен. В августе в Тарасовском районе проложено 4,9 км газопровода.

По информации главы региона, созданную инфраструктуру для более чем 100 земельных участков получат дети-сироты, многодетные семьи, участники СВО.

Наталья Белоштейн