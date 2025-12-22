Алексея Фаюстова оценили профессионально

Единственный кандидат в директора департамента журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Алексей Фаюстов представил программу развития журфака на 2026-2028 годы. В его планах — создать кафедру технологий искусственного интеллекта в креативных индустриях, развивать проектное обучение и улучшать инфраструктуру факультета. Участники презентации оценили программу на 4,65 балла.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Презентация программы и.о. директора департамента журналистики УрФУ Алексея Фаюстова прошла в актовом зале университета, в котором собрались студенты и преподаватели, а также руководители екатеринбургских СМИ.

Алексей Фаюстов окончил факультет журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького (УрГУ, сейчас входит в состав УрФУ) в 2000 году, учился на специальности «Телевидение и радиовещание». После учебы работал в телерадиокомпании «Студия-41», с 2003 года — преподаватель журфака. В 2011 году стал главой медиацентра УрФУ, с 2019 года занимал должность проректора по информационной политике. На журфаке он создал и возглавил образовательное направление «Медиакоммуникации».

Должность декана журфака освободилась в 2024 году, когда истек контракт с Иваном Некрасовым, возглавившим департамент в 2022 году. Господин Некрасов планировал участвовать в новом конкурсе в ноябре 2024 года, однако он был отменен, по официальным данным — из-за технической ошибки. И.о. декана был назначен Борис Лозовский, который возглавлял факультет с 1985 года до 2020 года (с перерывом на 1990–1993 годы). В октябре 2025 года его сменил Алексей Фаюстов, покинувший пост проректора.

Один из пунктов программы Алексея Фаюстова — создание кафедры технологий искусственного интеллекта в креативных индустриях.

По его словам, к работе над ней планируют привлечь вице-президента АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) Алексея Парфуна. Возможно, кафедру будут создавать в коллаборации с ИРИТ-РТФ (Институт радиоэлектроники и информационных технологий) УрФУ. «Кафедру искусственного интеллекта рановато создавать, я бы предложил лабораторию»,— в ходе прений отметил заведующий кафедрой периодической печати и сетевых изданий Владимир Олешко.

Алексей Фаюстов предложил сделать 2026 год — Годом отдела технических средств обучения (ТСО). По его словам, департамент уже закупил монтажные станции, но этого недостаточно. В планах на будущее — создать такой компьютерный класс, чтобы аппаратура в нем «не была просто печатными машинками».

В качестве вызовов господин Фаюстов обозначил образовательные реформы, касающиеся, в частности, изменения состава экзаменов для поступления и сокращения контрактного набора.

Еще одна проблема, по его словам, — полное отсутствие бюджетных мест на заочном направлении, что мешает обучению журналистов из глубинки.

Основными своими задачами он назвал повышение качества преподавания, развитие проектного обучения, актуализацию и модернизацию образовательных программ, развитие студенческих компетенций, интернационализацию учебного процесса.

Отдельно господин Фаюстов отметил проблему финансирования факультета. Он предложил рассмотреть возможность сделать платными занятия в Школе юного журналиста при факультете, а собравшихся призвал вносить вклад в эндаумент-фонд, средства из которого пойдут, в том числе, на празднование 90-летнего юбилея журфака в 2026 году.

К программе Алексея Фаюстова присутствующие отнеслись с одобрением.

«Алексей Владимирович здесь единственный кандидат, и возможно, он твердой рукой поведет факультет туда, куда он обозначил»,— подчеркнула глава медиаблока УрФУ Анна Шкерина.

«В своей новой ипостаси Алексей Владимирович внесет новую струю в деятельность горячо любимого факультета»,— пообещал президент УрФУ Виктор Кокшаров.

Руководитель образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова добавила, что департаментом должен руководить «свой человек и профессионал».

После обсуждения программы члены комиссии запустили процедуру голосования. Кандидата надо было оценить по пятибалльной шкале, обратив внимание на его профессиональные качества, управленческие компетенции и представленную программу. Бюллетени сдали 105 человек, средняя оценка декана в них составила 4,65 балла, рассказали «Ъ-Урал» в счетной комиссии. Профессионализм кандидата оценили на 4,8 балла, управленческие навыки — 4,74 балла, а его программу — на 4,4 балла.

Теперь кандидатуру Алексея Фаюстова рассмотрит отборочная комиссия, которую возглавляет первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров. Среди членов комиссии: президент УрФУ Виктор Кокшаров, директор Уральского информационного центра ТАСС Мария Картуз, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин, директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина. Затем комиссия представит кандидатуру декана для утверждения и.о. ректора УрФУ Илье Обабкову.

Анна Капустина