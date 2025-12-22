Расплата за ошибки

В Краснодаре оглашен приговор бывшим ростовским судьям во главе с экс-председателем областного суда Еленой Золотаревой. Фигуранты признаны виновными в коррупционных преступлениях. Общая сумма взяток, описанных в деле, превышает 21 млн руб. Госпоже Золотаревой назначено 15 лет колонии, другим обвиняемым — от шести до тринадцати лет заключения. В ходе процесса подсудимые не признали причастности к преступлениям.



Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Елене Золотаревой назначено 15 лет колонии общего режима и штраф 170 млн руб. Она лишена почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды

Первомайский районный суд Краснодара огласил приговор бывшим председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой, ее заместителю Татьяне Юровой, начальнику судебного департамента региона Андрею Рощевскому и председателю Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгию Бондаренко. Они признаны виновными в совершении коррупционных преступлений (ст. 290, ст. 291.1 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Елене Золотаревой назначено 15 лет колонии общего режима и штраф 170 млн руб. Она лишена почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды. Татьяна Юрова приговорена к 13 годам колонии и штрафу 120 млн руб. Андрею Рощевскому назначено восемь лет в колонии строгого режима и штраф 50 млн руб. Георгий Бондаренко осужден на шеть лет в колонии общего режима, также ему предстоит выплатить штраф 4 млн руб.

Как установил суд, в 2022 году госпожа Золотарева брала взятки при посредничестве и соучастии остальных подсудимых. Самую крупную сумму —10 млн руб., — судья получила при посредничестве Татьяны Юровой за отмену приговора и возвращение уголовного дела прокурору.



Также экс-председатель облсуда и ее помощница получили 2 млн руб. за отмену решения суда первой инстанции и удовлетворение требований истца по договорам займа; еще 2 млн руб. — за отказ в удовлетворении апелляционной жалобы по гражданскому делу о разделе имущества супругов. По 1 млн руб. Елена Золотарева и Татьяна Юрова выручили за оставление без изменения решения суда первой инстанции по делу о взыскании средств по договору займа и за отмену решения суда первой инстанции и удовлетворение заявленных требований к администрации Ростова-на-Дону о сохранении нежилого здания в реконструируемом состоянии.

Еще 5 млн руб. председатель облсуда получила за изменение приговора с вынесением более мягкого наказания. Посредниками в этом эпизоде выступили Андрей Рощевский и предприниматель Альберт Романов. Дело в отношении последнего приостановлено, поскольку он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО.

При посредничестве Георгия Бондаренко госпожа Золотарева взяла 400 тыс. руб. за оставление без изменения решения суда первой инстанции об удовлетворении ходатайства о замене наказания.



Все деньги, полученные осужденными в качестве взяток, конфискованы судом в доход государства, отмечается в сообщении пресс-службы судов Краснодарского края.

В ходе процесса подсудимые не признали причастности к преступлениям. Адвокаты заявляли об отсутствии в деле доказательств вины их доверителей и просили суд вынести оправдательный приговор.

Защитник Елены Золотаревой Максим Хырхырьян в прениях заявлял, что запрошенный государственным обвинителем 20-летний срок «с учетом возраста Елены Анатольевны, которой на днях исполнится 67 лет, не просто суров — это символическое стирание человека из жизни».

Сама экс-председатель Ростовского областного суда в последнем слове предложила «за материалами дела увидеть человека с его жизнью и его ошибками». Остальные подсудимые в последнем слове просили оправдать их и дать возможность остаться с родными.



Уголовное дело о коррупции в судебной системе Ростовской области, фигурантами которого стали Елена Золотарева и ее доверенные лица, было возбуждено в 2023 году. В декабре 2024-го оно поступило для рассмотрения в Кировский райсуд Ростова-на-Дону. Однако прокуратура ходатайствовала об изменении подсудности из-за наличия у обвиняемых связей в судебной системе Ростовской области. Летом 2025 года дело начал рассматривать Первомайский райсуд Краснодара.

Также в Краснодаре продолжается слушание уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки.

Кристина Федичкина