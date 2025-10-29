По внутреннему убеждению
Ростовские судьи — свидетели по делу Елены Коблевой отрицают ее влияние на решения
В Краснодаре продолжается слушание дела бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении 500 тыс. руб. за возврат конфискованных лодок и сетей бригадиру рыболовецкой артели Владимиру Боженко, уличенному в браконьерстве. Суд допросил мирового судью Илью Приходько и судью Азовского райсуда Ростовской области Александра Варфоломеева, которые, по версии следствия, по просьбе госпожи Коблевой выносили решения в пользу Владимира Боженко. Оба свидетеля отрицают, что подсудимая оказывала влияние на их работу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сегодня, 29 октября, Краснодарский краевой суд начал допрос свидетелей по делу экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. На очередном заседании выступили мировой судья Илья Приходько и судья Азовского райсуда Ростовской области Александр Варфоломеев.
Елену Коблеву обвиняют в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Вместе с ней судят предпринимателя Николая Студеникина и бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко.
Летом 2022 года сотрудники пограничной службы обнаружили в лодке Владимира Боженко несколько килограммов судака, выловленного без разрешения. Мировой суд Азовского района Ростовской области 28 сентября 2022 года признал Владимира Боженко виновным в незаконной добыче водных биоресурсов (ст. 256 УК РФ), ему был назначен судебный штраф, кроме того, суд вынес решение о конфискации орудий лова: невода длиной 480 м и двух моторных лодок.
По версии следствия, господин Боженко пожаловался на ситуацию предпринимателю Николаю Студеникину, директору цеха по переработке рыбы, куда бригадир артели сдавал улов. Господин Студеникин обеспокоился прекращением поставок и стал искать возможность вернуть конфискованные орудия лова. Леонид Караханов, компаньон Николая Студеникина, рассказал, что знаком с председателем Советского райсуда Ростова-на-Дону Еленой Коблевой.
Узнав о возможности связаться с судьей, Владимир Боженко принял решение передать ей через этих лиц взятку за решение вопроса, утверждает следствие.
В начале ноября 2022 года Леонид Караханов встретился с Еленой Коблевой в ее служебном кабинете. Председатель суда пообещала посодействовать, и спустя неделю решение мирового суда о конфискации было отменено Азовским райсудом с направлением в первую инстанцию на новое рассмотрение.
Обвинение полагает, что во время встречи с господином Карахановым Елена Коблева назвала цену своей услуги — 500 тыс. руб. По рекомендации судьи, Владимир Боженко изготовил и передал в мировой суд фальшивый договор купли-продажи орудий лова, по которому лодки и невод якобы были проданы другому лицу еще в 2021 году. На этом основании решение о конфискации было отменено 15 декабря 2022 года, а Леонид Караханов передал судье Коблевой требуемую сумму, указано в обвинительном заключении.
По мнению правоохранительных органов, госпожа Коблева обеспечила вынесение нужных решений, используя свой авторитет в судебной системе Ростовской области.
Выступившие в процессе 29 октября мировой судья Илья Приходько и судья Азовского райсуда Ростовской области Александр Варфоломеев заявили, что они не знакомы с Еленой Коблевой, председатель Советского райсуда Ростова не могла даже косвенно повлиять на их мнение. По словам свидетелей, они не общались с кем-либо в связи с отменой конфискации орудий лова, решения в пользу Владимира Боженко вынесены на основании их внутреннего убеждения.
Ранее в судебном процессе Николай Студеникин признал вину, Елена Коблева и Владимир Боженко — нет.
Владимир Боженко сообщил, что он действительно пытался вернуть конфискованные лодки и невод, но только законными методами.
«Договор не был фальшивым — в 2022 году я просто переписал документ с правильными формулировками и представил его в суд. Никаких просьб Студеникину о передаче взятки от меня не было»,— заявлял в суде Владимир Боженко.
Он утверждает, что получает небольшую зарплату и в одиночку воспитывает двоих детей, поэтому не мог бы собрать 500 тыс. руб. на взятку. Более того, по словам Владимира Боженко, конфискованные у него лодки и сеть сильно изношены, и их цена гораздо ниже 500 тыс. руб.
Дело Леонида Караханова рассматривалось отдельно, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В январе 2025 года Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону приговорил фигуранта к четырем годам колонии общего режима за посредничество во взяточничестве в крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). В июне Краснодарский краевой суд смягчил наказание осужденному до двух лет пяти месяцев лишения свободы, однако кассация отменила это решение. Апелляционные жалобы на приговор господину Караханову будут рассмотрены повторно.