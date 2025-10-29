По внутреннему убеждению

В Краснодаре продолжается слушание дела бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении 500 тыс. руб. за возврат конфискованных лодок и сетей бригадиру рыболовецкой артели Владимиру Боженко, уличенному в браконьерстве. Суд допросил мирового судью Илью Приходько и судью Азовского райсуда Ростовской области Александра Варфоломеева, которые, по версии следствия, по просьбе госпожи Коблевой выносили решения в пользу Владимира Боженко. Оба свидетеля отрицают, что подсудимая оказывала влияние на их работу.



Сегодня, 29 октября, Краснодарский краевой суд начал допрос свидетелей по делу экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. На очередном заседании выступили мировой судья Илья Приходько и судья Азовского райсуда Ростовской области Александр Варфоломеев.

Елену Коблеву обвиняют в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Вместе с ней судят предпринимателя Николая Студеникина и бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко.

Летом 2022 года сотрудники пограничной службы обнаружили в лодке Владимира Боженко несколько килограммов судака, выловленного без разрешения. Мировой суд Азовского района Ростовской области 28 сентября 2022 года признал Владимира Боженко виновным в незаконной добыче водных биоресурсов (ст. 256 УК РФ), ему был назначен судебный штраф, кроме того, суд вынес решение о конфискации орудий лова: невода длиной 480 м и двух моторных лодок.

По версии следствия, господин Боженко пожаловался на ситуацию предпринимателю Николаю Студеникину, директору цеха по переработке рыбы, куда бригадир артели сдавал улов. Господин Студеникин обеспокоился прекращением поставок и стал искать возможность вернуть конфискованные орудия лова. Леонид Караханов, компаньон Николая Студеникина, рассказал, что знаком с председателем Советского райсуда Ростова-на-Дону Еленой Коблевой.

Узнав о возможности связаться с судьей, Владимир Боженко принял решение передать ей через этих лиц взятку за решение вопроса, утверждает следствие.

В начале ноября 2022 года Леонид Караханов встретился с Еленой Коблевой в ее служебном кабинете. Председатель суда пообещала посодействовать, и спустя неделю решение мирового суда о конфискации было отменено Азовским райсудом с направлением в первую инстанцию на новое рассмотрение.

Обвинение полагает, что во время встречи с господином Карахановым Елена Коблева назвала цену своей услуги — 500 тыс. руб. По рекомендации судьи, Владимир Боженко изготовил и передал в мировой суд фальшивый договор купли-продажи орудий лова, по которому лодки и невод якобы были проданы другому лицу еще в 2021 году. На этом основании решение о конфискации было отменено 15 декабря 2022 года, а Леонид Караханов передал судье Коблевой требуемую сумму, указано в обвинительном заключении.

По мнению правоохранительных органов, госпожа Коблева обеспечила вынесение нужных решений, используя свой авторитет в судебной системе Ростовской области.

Выступившие в процессе 29 октября мировой судья Илья Приходько и судья Азовского райсуда Ростовской области Александр Варфоломеев заявили, что они не знакомы с Еленой Коблевой, председатель Советского райсуда Ростова не могла даже косвенно повлиять на их мнение. По словам свидетелей, они не общались с кем-либо в связи с отменой конфискации орудий лова, решения в пользу Владимира Боженко вынесены на основании их внутреннего убеждения.

Ранее в судебном процессе Николай Студеникин признал вину, Елена Коблева и Владимир Боженко — нет.

Владимир Боженко сообщил, что он действительно пытался вернуть конфискованные лодки и невод, но только законными методами.

«Договор не был фальшивым — в 2022 году я просто переписал документ с правильными формулировками и представил его в суд. Никаких просьб Студеникину о передаче взятки от меня не было»,— заявлял в суде Владимир Боженко.

Он утверждает, что получает небольшую зарплату и в одиночку воспитывает двоих детей, поэтому не мог бы собрать 500 тыс. руб. на взятку. Более того, по словам Владимира Боженко, конфискованные у него лодки и сеть сильно изношены, и их цена гораздо ниже 500 тыс. руб.

Дело Леонида Караханова рассматривалось отдельно, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В январе 2025 года Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону приговорил фигуранта к четырем годам колонии общего режима за посредничество во взяточничестве в крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). В июне Краснодарский краевой суд смягчил наказание осужденному до двух лет пяти месяцев лишения свободы, однако кассация отменила это решение. Апелляционные жалобы на приговор господину Караханову будут рассмотрены повторно.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону, Анна Перова, Краснодар