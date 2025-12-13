Защита просит оправдать экс-главу Ростовского облсуда

В Краснодаре состоялись прения по уголовному делу бывших ростовских судей. Адвокаты экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и экс-начальника судебного департамента Андрея Рощевского заявили о недоказанности вины подзащитных и попросили вынести оправдательный приговор, передает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Защитник Елены Золотаревой Максим Хырхырьян назвал предложенный обвинением 20-летний срок лишения свободы чрезмерно суровым.

«С учетом возраста Елены Анатольевны, которой на днях исполнится 67 лет, запрошенный обвинителем срок не просто суров — это символическое стирание человека из жизни»,— заявил адвокат.

Защита утверждает, что аудио- и видеозаписи, сделанные в кабинете Елены Золотаревой осенью 2022 года, не содержат доказательств обсуждения взяток за судебные решения. По словам адвокатов, качество записи было низким, а выводы экспертизы противоречат позиции следствия. Например, слово Татьяны Юровой «пополам» следствие трактовало как обсуждение раздела взятки, тогда как эксперты расслышали «пока».

Защитники подчеркнули, что судьи, которые якобы действовали по указанию Елены Золотаревой, не подтвердили факты общения с председателем суда. Они утверждали, что принимали решения самостоятельно, без давления.

Адвокаты также поставили под сомнение объективность свидетеля Субботиной, давшей обличающие показания по эпизоду передачи взятки за смягчение приговора Роману Кузнецову. По версии защиты, юрист выдумала историю о взятке из-за финансовых претензий родственников Кузнецова.

Елена Золотарева обвиняется в получении взяток на общую сумму 18 млн рублей по семи эпизодам. Юрова проходит по четырем эпизодам получения взяток на 3 млн рублей и одному эпизоду посредничества в коррупции. Андрей Рощевский и председатель Железнодорожного райсуда Ростова Георгий Бондаренко обвиняются в посредничестве в коррупционных схемах.

Андрей Рощевский, единственный подсудимый, выступивший в прениях 12 декабря, также попросил о вынесении оправдательного приговора. Золотарева отказалась от выступления в прениях, а Татьяна Юрова и Георгий Бондаренко представят свои позиции на следующем заседании.

Иск об изъятии активов экс-главы Ростовского облсуда начнут слушать 22 декабря

Тат Гаспарян