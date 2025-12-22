В Гиагинском районе Адыгеи в 2025 году обновили более 16 км дорог

В Гиагинском районе Республики Адыгея в 2025 году привели в нормативное состояние более 16 км региональных дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном минстрое.

Фото: минстрой Адыгеи

В течение года в районе отремонтировали шесть участков региональной дорожной сети, включая трассу Майкоп—Гиагинская—Псебай—Зеленчукская—Карачаевск, дорогу Кужорская—Сергиевское—Дондуковская, два участка подъезда к поселку Новому, подъезд к станице Гиагинской, а также полностью обновили подъездную дорогу к станице Дондуковской. Общая протяженность выполненных работ составила 16,4 км.

На ремонт дорожных объектов в Гиагинском районе было направлено более 300 млн руб. Работы выполнялись с учетом современных требований к качеству покрытия и безопасности дорожного движения.

Как отметил начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального «Автодора» Дмитрий Бороненко, реализация проектов позволила улучшить транспортную связанность муниципальных образований, повысить пропускную способность дорог и создать более комфортные условия для жителей и гостей района.

Отдельным направлением в 2025 году стал капитальный ремонт искусственных сооружений. В районе полностью реконструировали мост через реку Фарс, построенный в 1960-х годах и утративший несущую способность. Старое сооружение было демонтировано, после чего мост возвели заново, с устройством новых опор, пролетных балок и выравнивающего слоя.

На завершающем этапе специалисты уложили асфальтобетонное покрытие на мосту и подъездных участках, обустроили тротуары, перильные ограждения и нанесли дорожную разметку. Протяженность обновленного объекта вместе с подъездами составила около 150 м, объем финансирования — 176,8 млн руб.

В целом в 2025 году в Адыгее по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведены к нормативам 27 объектов региональной дорожной сети общей протяженностью более 74 км.

Нурий Бзасежев