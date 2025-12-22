В Ростове проезд в общественном транспорте подорожает с 25 декабря

В Ростове-на-Дону с 25 декабря измениться стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 25 декабря стоимость проезда будет составлять 41 руб. при использовании транспортной карты, 44 руб. — при оплате банковской картой и 48 руб. — при оплате наличными. Тариф согласован с городским департаментом транспорта.

Повысить тариф в городском транспорте Ростова изначально планировалось с 11 декабря 2025, но дату перенесли на неопределенный срок из-за того, что проект постановления должен был пройти согласование во всех необходимых инстанциях перед его утверждением.

Наталья Белоштейн