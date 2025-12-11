В Ростове перенесли дату повышения стоимости проезда в автобусах

Повышение стоимости проезда в транспорте Ростова, которое планировалось на 11 декабря, переносится на более поздний срок. По информации администрации, проект постановления должен пройти согласование во всех необходимых инстанциях перед его утверждением. Об этом сообщил портал «Ростовский Городской Транспорт».

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», поездка на автобусе с использованием безналичной системы оплаты будет стоить 48 руб., при бесконтактной оплате цена вырастет до 44 руб., а при использовании транспортной карты — до 41 руб.

Цену поездки повысят для устранения проблемы нехватки общественного транспорта на маршрутах.

Наталья Белоштейн