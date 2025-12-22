Десять пострадавших в ДТП со школьным автобусом госпитализировали в Удмуртии

10 человек, из них семеро детей и трое взрослых, госпитализированы после ДТП со школьным автобусом на трассе Ижевск—Ува. Все пострадавшие доставлены в республиканские больницы, сообщили в региональном минздраве. Остальные четверо пострадавших были осмотрены амбулаторно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

«Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему проведена операция. Остальные пострадавшие дети и взрослые находятся в состоянии средней степени тяжести»,— говорится в сообщении. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

ДТП произошло 21 декабря вечером около 18:00 на участке трассы возле деревни Точкогурт. По предварительным данным ГАИ, 69-летний шофер «ГАЗели» пошел на обгон в запрещенном месте и допустил столкновение транспорта с легковушкой под управлением 37-летнего водителя.

Всего в микроавтобусе находилось семеро детей и трое взрослых — водитель и двое сопровождающих. В легковушке — четыре человека, включая четырехлетнего ребенка и семнадцатилетнего подростка. СУ СКР возбудило уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта (ст. 264 УК). Дело поставлено прокуратурой на контроль.

Анастасия Лопатина