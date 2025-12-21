Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКР возбудил дело после ДТП со школьным автобусом, где пострадало 14 человек

СУ СКР возбудило уголовное дело за нарушение правил ПДД после столкновения школьного автобуса с легковым автомобиль на трассе Ижевск—Ува, в котором пострадало четырнадцать человек, включая пятерых детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ДТП произошло сегодня вечером около 18:00 на участке трассы возле деревни Точкогурт. По предварительным данным ГАИ, 69-летний шофер «ГАЗели» пошел на обгон в запрещенном месте и допустил столкновение транспорта с легковушкой под управлением 37-летнего водителя.

Всего в микроавтобусе находилось семеро детей и трое взрослых — водитель и двое сопровождающих. В легковушке — четыре человека, включая четырехлетнего ребенка и семнадцатилетнего подростка. По данным СУ СКР, все получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медпомощь.

«Следователи СК выехали на место происшествия и приступили к его осмотру. В рамках расследования уголовного дела будут тщательно проверены также условия перевозки школьников и дана правовая оценка соблюдению норм безопасности»,— говорится в сообщении.

По последним данным, на месте ДТП работают оперативные службы. Движение транспортного потока регулируется сотрудниками ДПС.