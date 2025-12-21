Пятеро детей пострадали в ДТП со школьным автобусом и легковушкой в Удмуртии
Семь человек, из них пятеро детей, пострадало при столкновении школьного автобуса «ГАЗель» и легкового автомобиля «Чанган» на трассе Ижевск—Ува, возле деревни Точкогурт, сообщает 1-й отдел ГАИ Удмуртии. Всех пострадавших доставили в больницу. ДТП произошло около 18:00.
По предварительным данным, 69-летний шофер «ГАЗели» пошел на обгон в месте, где это запрещено, и допустил столкновение транспорта с легковушкой под управлением 37-летнего водителя.
Всего в микроавтобусе находилось семеро детей и трое взрослых — водитель и двое сопровождающих. В легковушке — четыре человека, включая четырехлетнего ребенка и семнадцатилетнего подростка.
На месте ДТП работают оперативные службы. Движение транспортного потока регулируется сотрудниками ДПС.