Прокуратура Удмуртии начала проверку после ДТП со школьным автобусом на трассе Ижевск—Ува, в котором пострадало 14 человек, включая восьмерых детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

На место аварии выезжали прокурор Увинского района Александр Мымрин и его заместитель Олег Дементьев. Надзорный орган проверит исполнение законодательства об организации перевозок детей, а также установит причины и условия ДТП. Уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта (ст. 264 УК) поставлено прокуратурой на контроль.

ДТП произошло 21 декабря вечером около 18:00 на участке трассы возле деревни Точкогурт. По предварительным данным ГАИ, 69-летний шофер «ГАЗели» пошел на обгон в запрещенном месте и допустил столкновение транспорта с легковушкой под управлением 37-летнего водителя. Всего в микроавтобусе находилось семеро детей и трое взрослых — водитель и двое сопровождающих. В легковушке — четыре человека, включая четырехлетнего ребенка и семнадцатилетнего подростка.

Анастасия Лопатина