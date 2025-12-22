Пострадавшие в ДТП в Удмуртии дети возвращались с турнира по настольному теннису

В микроавтобусе, который попал в ДТП на трассе Ижевск—Ува ехала команда школьников, возвращавшихся с соревнований по настольному теннису, сообщил глава Сюмсинского района Павел Кудрявцев.

ДТП произошло 21 декабря вечером около 18:00 на участке трассы возле деревни Точкогурт. По предварительным данным ГАИ, 69-летний шофер «ГАЗели» пошел на обгон в запрещенном месте и допустил столкновение транспорта с легковушкой под управлением 37-летнего водителя.

Всего в микроавтобусе находилось семеро детей и трое взрослых — водитель и двое сопровождающих. В легковушке — четыре человека, включая четырехлетнего ребенка и семнадцатилетнего подростка. СУ СКР возбудило уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта (ст. 264 УК). Дело поставлено прокуратурой на контроль.

Анастасия Лопатина