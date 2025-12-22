Экс-главу Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко оставили под стражей до 23 марта

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения бывшему главе администрации города. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области, экс-чиновник останется под стражей до 23 марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Алексей Логвиненко был задержан 24 октября. Изначально его обвиняли в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что в 2020 году глава администрации донской столицы нарушил требования законодательства при привлечении кредита коммерческого банка. Своими действиями Алексей Логвиненко причинил городскому бюджету ущерб более чем на 47 млн руб.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, на основании материалов ФСБ в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко возбуждено второе уголовное дело — по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проходят иные сотрудники администрации, их подозревают в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), и представитель группы коммерческих организаций, передавший крупную взятку (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По данным источника, представитель коммерческой фирмы через сотрудников муниципалитета передал господину Логвиненко 13 млн рублей. На полученные деньги экс-чиновник приобрел недвижимость.

Константин Соловьев