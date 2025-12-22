Экс-главу администрации Ростова заподозрили в получении взятки 13 млн рублей

Главным следственным управлением СК России в Ростове, на основании материалов ФСБ, в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко возбуждено второе уголовное дело — по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом «Ъ-Ростов» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По делу проходят иные сотрудники администрации, их подозревают в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и представитель группы коммерческих организаций, передавший крупную взятку (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным источника, представитель коммерческой фирмы через сотрудников муниципалитета передал господину Логвиненко 13 млн рублей. На полученные деньги экс-чиновник приобрел недвижимость.

Алексей Логвиненко находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Мера пресечения продлена до 23 марта 2026 года.

Как сообщал «Ъ-Ростов», Алексей Логвиненко был задержан 24 октября 2025 года. По данным следствия, в 2020 году, находясь в должности главы администрации донской столицы, он нарушил требования законодательства при привлечении кредита коммерческого банка. Своими действиями экс-глава причинил городскому бюджету ущерб более чем на 47 млн руб.

Наталья Белоштейн