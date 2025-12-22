NYT: США получили ордер на изъятие танкера Bella 1 у берегов Венесуэлы

The New York Times (NYT) рассказала подробности о нефтетанкере Bella 1, который, по данным Bloomberg, был задержан Береговой охраной США у берегов Венесуэлы.

По данным источников издания, американские власти получили ордер на изъятие танкера, потому что судно могло участвовать в транспортировке иранской нефти. NYT пишет, что на судне не было национального флага, что делает его судном без гражданства, подлежащим досмотру в море в соответствии с международным правом. Береговая охрана США попыталась перехватить танкер, но он не подчинился требованиям и продолжил движение, после чего началось его «активное преследование», рассказал один из неназванных американских чиновников.

10 декабря был задержан находящийся под санкциями танкер Skipper, 21 декабря — еще один танкер. Глава Министерства безопасности США Кристи Ноэм пригрозила, что Штаты будут и далее «пресекать незаконное перемещение нефти», доходы от которой, как утверждают американские власти, идут на финансирование наркоторговли в регионе. Дональд Трамп не исключил войны США с Венесуэлой.

Подробности — в материале «Ъ» «Закупорили нефть».