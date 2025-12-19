Трамп не исключил войны США с Венесуэлой

Дональд Трамп допустил проведение США военной кампании против Венесуэлы. Такая возможность остается в повестке, заявил он в интервью NBC News.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Я этого не исключаю, нет», — сказал он телеканалу.

Президент также анонсировал усиление мер в отношении нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, в том числе их блокировку: «Все зависит от них. Если они продолжат маршруты, то будут плыть в один из наших портов».

NBC отмечает, что господин Трамп отказался отвечать на вопрос, является ли свержение венесуэльского президента Николаса Мадуро конечной целью его политики на данном направлении. «Он точно знает, чего я хочу», — ответил президент США.

Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил «Ъ», что власти Венесуэлы не обращались за военной помощью к России.

