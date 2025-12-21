США задержали третий танкер у берегов Венесуэлы

Американские военные высадились на нефтяной танкер Bella 1 у берегов Венесуэлы. Это уже третий случай задержания Береговой охраной США нефтяных танкеров в международных водах Венесуэлы за последние дни. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников агентства, Bella 1, который находится под санкциями США, шел под флагом Панамы в Венесуэлу для загрузки.

Министерство безопасности США накануне подтвердило задержание второго танкера, а на прошлой неделе у берегов Венесуэлы был задержан находящийся под санкциями танкер Skipper. Как заявила глава Министерства безопасности США Кристи Ноэм, Соединенные Штаты будут и далее «пресекать незаконное перемещение нефти», доходы от которой, как утверждают американские власти, идут на финансирование наркоторговли в регионе.

Алена Миклашевская