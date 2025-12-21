Власти США подтвердили задержание еще одного танкера у берегов Венесуэлы

У берегов Венесуэлы задержан нефтяной танкер, подтвердила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Власти Венесуэлы заявили, что захват судна американскими войсками не останется безнаказанным.

«США будут продолжать пресекать незаконное перемещение запрещенной нефти, которая используется для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы найдем вас и остановим»,— написала госпожа Ноэм в соцсети X.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявил, что власти страны в ответ на захват танкера обратятся в Совбез ООН и «другие многосторонние организации и к правительствам мира». Он пообещал, что «виновные в этих тяжких деяниях» ответят перед правосудием и историей.