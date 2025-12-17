Закупорили нефть

Глава Белого дома Дональд Трамп распорядился о «полной и всеобъемлющей» блокаде всех находящихся под санкциями США нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Пробой сил, продемонстрировавшей, что Штаты вполне способны осуществить эти угрозы не только на словах, но и на деле, стал захват нефтяного танкера Skipper у берегов Венесуэлы, который уже доставили в Техас для разгрузки.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

По традиции ареной для очередного грозного увещевания со стороны американского президента Дональда Трампа стала его излюбленная соцсеть Truth Social. «Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки»,— сообщил глава Белого дома вечером 16 декабря в соцсети. И тут же перешел к списку вменяемых в вину венесуэльским властям преступлений и наказания за это. «За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был признан иностранной террористической организацией. Поэтому сегодня я отдаю приказ о полной и абсолютной блокаде всех санкционированных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из Венесуэлы»,— добавил он.

То, что перехват венесуэльских судов Штатам действительно по зубам, Вашингтон уже продемонстрировал.

На прошлой неделе береговая охрана США захватила у берегов Венесуэлы нефтяной танкер Skipper, загруженный примерно 2 млн баррелей тяжелой нефти, и, как сообщается, доставила судно в штат Техас для разгрузки.

На следующий день представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада направил письмо председателю Совбеза ООН, в котором Каракас официально осудил захват своего танкера и «похищение» его экипажа. «Это акт государственного пиратства, совершенный с применением военной силы, представляющий собой вопиющую кражу активов, которые не принадлежат Соединенным Штатам Америки, а являются частью законной международной торговли государства—члена ООН»,— говорится в письме.

В схожей манере власти Венесуэлы отреагировали и на объявление блокады всем другим своим танкерам (под санкциями США находится около трех десятков венесуэльских судов). «Президент Соединенных Штатов намерен в совершенно иррациональной форме ввести так называемую военно-морскую блокаду Венесуэлы с целью присвоения богатств, принадлежащих нашей родине»,— отметило правительство страны в заявлении, заявив, что отвергает «гротескную угрозу» Трампа.

Впрочем, для Каракаса сказать будет легче, чем сделать. По факту вывоз венесуэльской нефти прекратился еще до объявления о блокаде — сразу же после инцидента со Skipper. По крайней мере, по данным Reuters, с момента его захвата из венесуэльских портов в международные воды выходили лишь танкеры, зафрахтованные американским нефтяным гигантом Chevron. Эта компания имеет разрешение правительства США на деятельность в Венесуэле через совместные предприятия с государственной нефтяной компанией PDVSA и может экспортировать свою нефть в США.

Нынешнему объявлению о блокаде предшествовало масштабное наращивание американских военных сил у побережья Венесуэлы (в регион были переброшены тысячи военнослужащих и около десятка военных кораблей, включая авианосец).

Официально это было сделано в рамках операции, направленной, как утверждается, на борьбу с контрабандой наркотиков. С начала сентября в результате точечных атак по десяткам судов в восточной части Тихого океана и Карибском море у берегов Венесуэлы американские военные убили по меньшей мере 90 человек, что эксперты по международному праву раскритиковали как внесудебные казни. По утверждению Вашингтона, суда и люди на борту были причастны к наркоторговле, правда, никаких доказательств в поддержку таких заявлений США не предоставили.

Власти Венесуэлы мотивировали размещение американских войск в регионе совсем иными причинами — желанием позволить «внешним силам разграбить неизмеримые нефтяные и газовые богатства Венесуэлы» (страна обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти) и найти предлог для оправдания смены режима в Каракасе.

Самой первой страной, поддержавшей Венесуэлу, стала Куба, осудившая захват венесуэльского танкера американцами. В Москве от резких осуждений воздержались, однако ранее МИД РФ неоднократно выражал надежды на отказ Штатов от дальнейшей эскалации конфликта с Венесуэлой, чреватое перерастанием в полномасштабное столкновение с серьезными последствиями для всего Западного полушария.

Отказаться от любых военных планов в отношении Венесуэлы Вашингтон призвал и президент Белоруссии Александр Лукашенко, предположивший на днях, что агрессия против Каракаса обернется для США провалом, подобным войне во Вьетнаме. «Все вопросы и пожелания Америки можно решить мирным путем, без применения силы»,— заявил он, сравнив ситуацию уже с другим, более актуальным конфликтом вокруг Украины.

Не сильно довольны действиями главы Белого дома и некоторые политики внутри США. В частности, член Палаты представителей Конгресса от демократов Хоакин Кастро, представляющий штат Техас, заявил, что блокада, введенная Дональдом Трампом, «несомненно, является актом войны» — «войны, которую Конгресс никогда не санкционировал и которой американский народ не желает». И анонсировал, что в четверг, 18 декабря, законодатели Палаты представителей смогут проголосовать за резолюцию, «обязывающую президента прекратить боевые действия с Венесуэлой». Впрочем, шансы на то, что Дональд Трамп внемлет этому призыву, крайне невелики.

Ирэна Шекоян