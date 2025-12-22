На Кубани утром 22 декабря отменили беспилотную опасность

В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность. Соответствующие сообщения от МЧС России жители региона получили 22 декабря в 8:40.

Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

В период с 23:30 мск 21 декабря до 07:00 22 декабря над Краснодарским краем и Черным морем сбили пять украинских беспилотников самолетного типа.

В поселке Волна Темрюкского района в результате атаки беспилотников получили повреждения два судна и два причала. Все находившиеся на бору были эвакуированы. На причалах из-за повреждений произошел пожар площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. квадратных метров. Кроме того, обломки дрона повредили трубопровод на терминале в поселке Волна, что привело к возгоранию на площади 100 кв. м.

Андрей Николаев