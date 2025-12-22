Из-за атаки БПЛА в Темрюкском районе повреждены два судна и два причала

В поселке Волна Темрюкского района в результате атаки беспилотников получили повреждения два судна и два причала. Об этом сообщает Оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Оперштаба, все находившиеся на борту кораблей были эвакуированы. Ни среди сотрудников на берегу, ни среди членов экипажа пострадавших нет.

На причалах из-за повреждений произошел пожар площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. квадратных метров. По данным на 3:39 утра, оперативные и специальные службы занимались активным тушением пламени.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», обломки БПЛА повредили трубопровод на терминале в поселке Волна Темрюкского района, что привело к возгоранию на площади 100 кв. м.

Андрей Николаев