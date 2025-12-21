Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Обломки БПЛА повредили трубопровод в поселке Волна Темрюкского района Кубани

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили трубопровод на терминале в поселке Волна Темрюкского района, что привело к возгоранию на площади 100 кв. м. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавших нет. На место происшествия прибыли оперативные и специальные службы. Пожарные расчеты ведут работы по ликвидации возникшего возгорания.

Ранее МЧС России предупредило об угрозе ракетной и беспилотной атак в Краснодарском крае. Ведомство призвало жителей региона соблюдать меры безопасности: находиться в помещениях без окон, на крытых парковках или в подвалах. При обнаружении обломков ракет рекомендуется обращаться по номеру 112.

Наталья Решетняк

