Обвинение потребовало ужесточить приговор американцу за драки в воронежском СИЗО

В Центральный райсуд Воронежа поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор американцу Роберту Гилману, который получил десять лет строгого режима за нападение на сотрудников местного изолятора. Согласно картотеке дел, оно принято к рассмотрению.

Уроженец Польши и гражданин США Гилман находится под стражей в Воронеже с января 2022 года. Его сняли с проходящего через город поезда за пьяный дебош, после чего он ударил сотрудника местной полиции. За нападение на представителя власти американец получил три года и шесть месяцев колонии общего режима (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Под стражей он несколько раз применил силу против работников СИЗО и сотрудника Следственного комитета России, проводившего его допрос. В итоге за нарушение порядка наказание было ужесточено до восьми лет и одного месяца колонии строгого режима.

После второго приговора Роберт Гилман продолжил нападать на сотрудников УФСИН. Он два раза ударил сотрудников воронежского СИЗО и колонии в Россошанском районе. За это его наказание ужесточили до десяти лет. Гилман не отрицал вину и объяснял, что нарушал порядок отбывания наказания для того, чтобы его оставили в изоляторе в Воронеже, где он получает посылки от родственников. Сейчас на рассмотрении суда находится еще одно уголовное дело в дезорганизации Гилманом деятельности исправительного учреждения (ч. 3 ст. 321 УК РФ). Заседание по нему назначено на 25 декабря.

Весной этого года агентство Reuters называло Роберта Гилмана одним из девяти американцев, которых США хотят вернуть в рамках обмена заключенными с Россией.

Сергей Толмачев, Воронеж