Рецидив морской пехоты

В Воронеже передано в суд третье уголовное дело 30-летнего американца Роберта Гилмана, который уже провел под стражей больше трех с половиной лет. Бывшего морпеха будут судить за то, что он напал на сотрудников местного следственного изолятора и колонии строгого режима в Россоши, куда его этапировали после назначения восьмилетнего срока за драки с сотрудниками правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений. Для участия в первом заседании американца не доставили из-за нехватки конвоя. Его защита надеется, что после саммита на Аляске появится информация об обмене Гилмана.

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ

11 августа в Центральном райсуде Воронежа прошло первое заседание по третьему уголовному делу уроженца Польши и гражданина США Роберта Гилмана. Бывшего морпеха обвиняют в двух эпизодах дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ч. 2 ст. 321 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Судья Лариса Морхова сразу же объявила, что подсудимого не доставили в суд, поэтому заседание будет отложено на 25 августа. После этого в процессе может произойти перерыв почти на месяц из-за отпуска судьи.

В данный момент американца содержат в следственном изоляторе в Воронеже. Сюда его доставили из исправительной колонии строгого режима №8, которая расположена в Россошанском районе Воронежской области.

По данным “Ъ”, один из эпизодов нового дела касается нападения американца на сотрудника россошанской колонии, а второе — драки с заместителем начальника дневной смены СИЗО №1, находящегося на территории исправительной колонии №2 в центре Воронежа.

До поступления нового дела в суд Роберта Гилмана назвали одним из девяти американцев, которых США хотят вернуть в рамках обмена заключенными с Россией. Агентство Reuters сообщило об этом со ссылкой на собственные источники после разговора по телефону президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая.

Адвокат американца Ирина Бражникова сказала “Ъ”, что ей ничего не известно об обмене: «Вот сейчас будут переговоры (15 августа запланирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.— “Ъ”), может, и будет какая-то информация. Посольство мне ничего не говорит. Его представители собирались приехать, но не приехали, может, приедут позже». Также защитник не стала оценивать состояние своего доверителя, так как не имеет на это права.

Ранее Роберт Гилман был осужден за драки с сотрудниками правоохранительных органов.

Первое преступление он совершил в январе 2022 года: тогда американец ударил полицейского, после того как его за пьяный дебош сняли с поезда на вокзале в центре Воронежа.

Гилмана признали виновным в применении силы к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначили четыре года и шесть месяцев колонии общего режима. Он извинился перед полицейским и Россией, и срок для него был сокращен на год.

Однако после перевода американца в исправительную колонию №2 он стал нападать на сотрудников учреждения. Например, Гилман дважды ударил инспектора УФСИН, проводившего в его камере проверки. В октябре 2023 года бывший морпех избил следователя местного управления Следственного комитета России, который вел допрос осужденного об обстоятельствах его поведения в колонии. Американец нанес ему шесть ударов кулаком по голове и верхней части тела. Следователь после избиения попал в больницу с сотрясением.

По итогу рассмотрения уголовного дела о драках в колонии (ч. 2 ст. 321, ч. 4 ст. 296 УК РФ) американец получил восемь лет и один месяц колонии строгого режима. Перед вынесением приговора Гилман уже не извинялся перед потерпевшими. В суде он неоднократно заявлял, что его отравили в колонии, а сотрудники УФСИН и следователь издевались над ним и провоцировали. Защита настаивала на более мягком наказании и просила суд учесть заболевание американца, связанное с расстройством личности.

Сергей Толмачев, Воронеж