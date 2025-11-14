Американцу добавили еще одно дело о драке в воронежском СИЗО
В Центральный райсуд Воронежа поступило еще одно уголовное дело о дезорганизации деятельности СИЗО (ч. 3 ст. 321 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) в отношении американца Роберта Гилмана, отбывающего срок за нападения на представителей правоохранительных органов и сотрудников УФСИН. Согласно картотеке дел, оно передано на рассмотрение судье Ларисе Морховой, которая рассматривает еще одно уголовное дело из двух эпизодов по этой же статье.
Роберт Гилман
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Это уже шестой эпизод о нарушении порядка в исправительных учреждениях Воронежской области в отношении Гилмана. Он находится под стражей в областном центре с начала 2022 года. Тогда пьяного американца сняли со следующего через Воронеж поезда за дебош. Из-за того, что он ударил полицейского, его осудили за применение силы к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначили 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. После этого Гилман трижды применил силу к сотрудникам исправительной колонии №2 и СИЗО-1 и один раз избил следователя регионального управления Следственного комитета (ч. 4 ст. 296 УК РФ). В результате срок американца ужесточили до 8 лет и 1 месяца колонии строгого режима.
Для отбывания наказания Роберта Гилмана должны были этапировать в колонию в Россошанский район Воронежской области. На последнем заседании в суде он объяснил, что хотел остаться в СИЗО в Воронеже, поэтому в мае этого года ударил сотрудника изолятора. Его все равно этапировали в колонию, где он также применил силу против представителя УФСИН. После этого Гилмана вернули в Воронеж и начали судить за два эпизода о дезорганизации деятельности исправительных учреждений.
По данным «Ъ-Черноземье», новое дело о применении силы против сотрудника изолятора было возбуждено уже после завершения расследования предыдущего. Как и в других случаях (кроме драки со следователем, который после избиения американцем попал в больницу с сотрясением), потерпевшей сотрудник УФСИН не получил сильной травмы.
Весной этого года агентство Reuters называло Роберта Гилмана одним из девяти американцев, которых США хотят вернуть в рамках обмена заключенными с Россией.