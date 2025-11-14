Американцу добавили еще одно дело о драке в воронежском СИЗО

В Центральный райсуд Воронежа поступило еще одно уголовное дело о дезорганизации деятельности СИЗО (ч. 3 ст. 321 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) в отношении американца Роберта Гилмана, отбывающего срок за нападения на представителей правоохранительных органов и сотрудников УФСИН. Согласно картотеке дел, оно передано на рассмотрение судье Ларисе Морховой, которая рассматривает еще одно уголовное дело из двух эпизодов по этой же статье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Гилман

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роберт Гилман

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это уже шестой эпизод о нарушении порядка в исправительных учреждениях Воронежской области в отношении Гилмана. Он находится под стражей в областном центре с начала 2022 года. Тогда пьяного американца сняли со следующего через Воронеж поезда за дебош. Из-за того, что он ударил полицейского, его осудили за применение силы к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначили 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. После этого Гилман трижды применил силу к сотрудникам исправительной колонии №2 и СИЗО-1 и один раз избил следователя регионального управления Следственного комитета (ч. 4 ст. 296 УК РФ). В результате срок американца ужесточили до 8 лет и 1 месяца колонии строгого режима.

Для отбывания наказания Роберта Гилмана должны были этапировать в колонию в Россошанский район Воронежской области. На последнем заседании в суде он объяснил, что хотел остаться в СИЗО в Воронеже, поэтому в мае этого года ударил сотрудника изолятора. Его все равно этапировали в колонию, где он также применил силу против представителя УФСИН. После этого Гилмана вернули в Воронеж и начали судить за два эпизода о дезорганизации деятельности исправительных учреждений.

По данным «Ъ-Черноземье», новое дело о применении силы против сотрудника изолятора было возбуждено уже после завершения расследования предыдущего. Как и в других случаях (кроме драки со следователем, который после избиения американцем попал в больницу с сотрясением), потерпевшей сотрудник УФСИН не получил сильной травмы.

Весной этого года агентство Reuters называло Роберта Гилмана одним из девяти американцев, которых США хотят вернуть в рамках обмена заключенными с Россией.

Сергей Толмачев