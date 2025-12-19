Главные новости за 19 декабря. Кавказ

Владимир Путин назвал правильным предложение о продлении пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Соответствующий вопрос прозвучал во время ежегодной прямой линии и большой пресс-конференции президента 19 декабря 2025 года.

В 2026 году Ставропольский край начнет масштабное обновление внутридомовых инженерных систем. Планируется заменить и отремонтировать свыше 300 участков сетей в многоквартирных домах. Об этом заявил министр ЖКХ региона Александр Рябикин.

За прошлую неделю в Кабардино-Балкарии специалисты Роспотребнадзора лабораторно подтвердили восемь случаев гонконгского гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Между Дагестаном, Азербайджаном и Ираном будут курсировать морские круизы. Теплоход «Николай Жарков» приступит к навигации в 2026 году, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

В праздничные дни на Ставрополье планируются изменения в расписании пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».