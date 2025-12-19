За минувшую неделю в КБР выявили восемь случаев заражения гонконгским гриппом

За прошлую неделю в Кабардино-Балкарии специалисты Роспотребнадзора лабораторно подтвердили восемь случаев гонконгского гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам 50-й недели 2025 года заболеваемость ОРВИ и гриппом детей возрастом от трех до шести лет превысила эпидпорог на 3,98%. Специалисты зарегистрировали 185 случаев.

В группе возрастом от семи до 14 лет показатель превысил эпидпорог на 17,49%. Таких случаев зарегистрировали 179.

Мария Хоперская