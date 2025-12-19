В новогодние праздники на Ставрополье изменится расписание пригородных поездов

В праздничные дни на Ставрополье планируются изменения в расписании пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 31 декабря отменяются маршруты №6138 Минеральные Воды (17:00) — Кисловодск (18:25), №6141 Кисловодск (19:00) — Лермонтовский (20:03), №6146 Лермонтовский (20:30) — Кисловодск (21:26). Электрички не будут курсировать до 10 января 2026 года.

С 1 января временно отменят маршрут Минеральные Воды — Беслан — Владикавказ. Речь идет о следующих рейсах: №6408 Минеральные Воды (03:40) – Беслан (07:01), №6440 Беслан (07:23) – Владикавказ (08:06), №6439 Владикавказ (15:23) – Беслан (16:05) и №6407 Беслан (16:19) – Минеральные Воды (19:45). С 1 по 11 января электрички не будут курсировать между Минеральными Водами и Кисловодском: №6101 Кисловодск (05:30) — Минеральные Воды (06:52), №6106 Минеральные Воды (06:00) — Кисловодск (07:26), №6109 Кисловодск (08:00) — Минеральные Воды (09:23), №6144 Минеральные Воды (13:00) — Кисловодск (14:25) и №6149 Кисловодск (15:00) — Минеральные Воды (16:22).

Также пригородные поезда 2, 4, 6, 8 и 10 января 2026 года не будут ходить на участке Минеральные Воды — Буденновск. Изменения в расписании затронут рейсы №6810 Минеральные Воды (16:30) — Буденновск (19:38) и №6809 Буденновск (20:00) — Минеральные Воды (23:00). Также 1, 3, 5, 7, 9 и 11 января 2026 года отменят следующие рейсы: №6802 Минеральные Воды (04:34) — Буденновск (07:28) и №6801 Буденновск (08:09) — Минеральные Воды (11:26).

Мария Хоперская