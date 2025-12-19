Набиуллина о росте инфляции в январе, повышении НДС и иске к Euroclear

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Она рассказала, как на инфляции скажутся повышение НДС и тарифов ЖКХ, когда экономика РФ выйдет из перегрева, и почему стране все еще требуется жесткая денежно-кредитная политика (ДКП). Главные заявления главы ЦБ — в подборке «Ъ».

Инфляция Инфляция в ноябре замедлилась сильнее наших ожиданий.

В ближайшие месяцы на цены будет существенно влиять НДС и индексация тарифов ЖКХ. Из-за этого в январе 2026 года нас ожидает временное ускорение инфляции.

Инфляция по итогам текущего года будет минимальной за последние пять лет.

Отдельные компании уже начали корректировать цены на новый НДС, но основной эффект впереди.

Влияние разных факторов на инфляцию в 2026 году может быть сильнее, чем закладывали.

Рост инфляционных ожиданий — это не что-то эфемерное, ЦБ учитывает этот фактор при принятии решений по ключевой ставке.

ЦБ РФ прошел значительную часть в пути борьбы с инфляцией и снижения ее уровня до 4%.

ЦБ не ставил себе цель достижения таргета по инфляции (4%) в текущем году, это было бы жесткой посадкой экономики.

В 2026 году хочется устойчиво достичь ценовой стабильности.

Ускорение инфляции может произойти с большой вероятностью на завышенных ожиданиях преждевременного смягчения ДКП.

Состояние экономики Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Она выйдет из перегрева в первой половине 2026 года.

Объем инвестиций в экономике РФ остается вблизи исторических максимумов.

Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, хотя по сравнению с октябрем несколько смягчились.

Курс рубля Укрепление рубля в этом году оказывает дезинфляционное влияние, но уже не столь выраженное.

Потребность в иностранной валюте сокращается.

Кредитный рынок Чрезмерное ускорение кредитования может препятствовать возвращению экономики к сбалансированному росту, будет давить на цены.

Ипотека будет расти по мере снижения ставки, заметная активизация произойдет при приближении ставки к нейтральному диапазону.

Доля рыночной ипотеки постепенно растет, этот тренд продолжится.

Любые льготы кем-то оплачиваются, масштабные льготные ипотечные программы разгоняют спрос и цены растут.

Снижение ставок по вкладам россиян приостановилось, по ряду даже повысились.

Отмена налоговых льгот по картам может повлиять на платежный рынок, банки будут принимать это во внимание.

Темпы роста розничного кредитования в РФ складываются ниже, чем ожидал ЦБ в начале года.

Сейчас не видим рисков для финансовой стабильности, банковская система остается вполне устойчивой, несмотря на некоторый рост «плохих» кредитов.

Дефолты случаются, но в целом качество обслуживания кредитов компаний остается высоким.

Внутри отраслей есть разные заемщики, в секторе малого бизнеса ситуация хуже.

ЦБ рекомендовал банкам идти на реструктуризацию кредитов малого и среднего бизнеса.

Денежно-кредитная политика Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в смягчении ДКП, не будет снижения ставок «на автопилоте».

Масштаб и скорость дальнейшего смягчения ДКП будет зависеть от инфляции, влияния на цены повышения НДС и тарифов ЖКХ.

Жесткая ДКП позволяет уменьшить перенос повышения НДС в цены и вторичные эффекты.

Мы рассматривали варианты неизменности ставки, снижения на 50 базисных пунктов (б. п.), а также снижения на 100 б. п.

За неизменность ставки выступали те, кто считает преждевременными выводы об устойчивом снижении инфляции.

Принятое ЦБ решение (снижение на 50 б. п.) является взвешенным и осторожным. Одного месяца низкой инфляции точно недостаточно.

ЦБ перейдет к нейтральному уровню ключевой ставки в 2027 году.

ЦБ не ожидает, что жесткая ДКП приведет к росту проблемных кредитов.

Замороженные активы РФ Нет планов отзывать иски к Euroclear на фоне решения саммита ЕС. Иск является своевременным, его причины «уместно будет раскрыть позже».

Активы для взыскания будут определены после решения суда.

Сложно сказать, какие аргументы возобладали на саммите ЕС.

ЦБ ходатайствует о закрытом режиме суда с Euroclear, так как там будут затрагиваться вопросы банковской тайны.

ЦБ не видел предложений об обмене замороженными активами «бумаги на бумаги».

Заморозка активов ЦБ явно не помогает обмену активов частных инвесторов РФ с зарубежными.

Решение использовать замороженные активы РФ подорвало бы базовые основы функционирования международной финансовой системы.

ЦБ РФ изучает возможность защиты в международных юрисдикциях интересов по активам в ЕС.

Эрдни Кагалтынов