Набиуллина о росте инфляции в январе, повышении НДС и иске к Euroclear

Глава ЦБ: к нейтральному уровню ключевой ставки мы перейдем к 2027 году

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Она рассказала, как на инфляции скажутся повышение НДС и тарифов ЖКХ, когда экономика РФ выйдет из перегрева, и почему стране все еще требуется жесткая денежно-кредитная политика (ДКП). Главные заявления главы ЦБ — в подборке «Ъ».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инфляция

  • Инфляция в ноябре замедлилась сильнее наших ожиданий.
  • В ближайшие месяцы на цены будет существенно влиять НДС и индексация тарифов ЖКХ. Из-за этого в январе 2026 года нас ожидает временное ускорение инфляции.
  • Инфляция по итогам текущего года будет минимальной за последние пять лет.
  • Отдельные компании уже начали корректировать цены на новый НДС, но основной эффект впереди.
  • Влияние разных факторов на инфляцию в 2026 году может быть сильнее, чем закладывали.
  • Рост инфляционных ожиданий — это не что-то эфемерное, ЦБ учитывает этот фактор при принятии решений по ключевой ставке.
  • ЦБ РФ прошел значительную часть в пути борьбы с инфляцией и снижения ее уровня до 4%.
  • ЦБ не ставил себе цель достижения таргета по инфляции (4%) в текущем году, это было бы жесткой посадкой экономики.
  • В 2026 году хочется устойчиво достичь ценовой стабильности.
  • Ускорение инфляции может произойти с большой вероятностью на завышенных ожиданиях преждевременного смягчения ДКП.

Состояние экономики

  • Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Она выйдет из перегрева в первой половине 2026 года.
  • Объем инвестиций в экономике РФ остается вблизи исторических максимумов.
  • Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, хотя по сравнению с октябрем несколько смягчились.

Курс рубля

  • Укрепление рубля в этом году оказывает дезинфляционное влияние, но уже не столь выраженное.
  • Потребность в иностранной валюте сокращается.

Кредитный рынок

  • Чрезмерное ускорение кредитования может препятствовать возвращению экономики к сбалансированному росту, будет давить на цены.
  • Ипотека будет расти по мере снижения ставки, заметная активизация произойдет при приближении ставки к нейтральному диапазону.
  • Доля рыночной ипотеки постепенно растет, этот тренд продолжится.
  • Любые льготы кем-то оплачиваются, масштабные льготные ипотечные программы разгоняют спрос и цены растут.
  • Снижение ставок по вкладам россиян приостановилось, по ряду даже повысились.
  • Отмена налоговых льгот по картам может повлиять на платежный рынок, банки будут принимать это во внимание.
  • Темпы роста розничного кредитования в РФ складываются ниже, чем ожидал ЦБ в начале года.
  • Сейчас не видим рисков для финансовой стабильности, банковская система остается вполне устойчивой, несмотря на некоторый рост «плохих» кредитов.
  • Дефолты случаются, но в целом качество обслуживания кредитов компаний остается высоким.
  • Внутри отраслей есть разные заемщики, в секторе малого бизнеса ситуация хуже.
  • ЦБ рекомендовал банкам идти на реструктуризацию кредитов малого и среднего бизнеса.

Денежно-кредитная политика

  • Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в смягчении ДКП, не будет снижения ставок «на автопилоте».
  • Масштаб и скорость дальнейшего смягчения ДКП будет зависеть от инфляции, влияния на цены повышения НДС и тарифов ЖКХ.
  • Жесткая ДКП позволяет уменьшить перенос повышения НДС в цены и вторичные эффекты.
  • Мы рассматривали варианты неизменности ставки, снижения на 50 базисных пунктов (б. п.), а также снижения на 100 б. п.
  • За неизменность ставки выступали те, кто считает преждевременными выводы об устойчивом снижении инфляции.
  • Принятое ЦБ решение (снижение на 50 б. п.) является взвешенным и осторожным. Одного месяца низкой инфляции точно недостаточно.
  • ЦБ перейдет к нейтральному уровню ключевой ставки в 2027 году.
  • ЦБ не ожидает, что жесткая ДКП приведет к росту проблемных кредитов.

Замороженные активы РФ

  • Нет планов отзывать иски к Euroclear на фоне решения саммита ЕС. Иск является своевременным, его причины «уместно будет раскрыть позже».
  • Активы для взыскания будут определены после решения суда.
  • Сложно сказать, какие аргументы возобладали на саммите ЕС.
  • ЦБ ходатайствует о закрытом режиме суда с Euroclear, так как там будут затрагиваться вопросы банковской тайны.
  • ЦБ не видел предложений об обмене замороженными активами «бумаги на бумаги».
  • Заморозка активов ЦБ явно не помогает обмену активов частных инвесторов РФ с зарубежными.
  • Решение использовать замороженные активы РФ подорвало бы базовые основы функционирования международной финансовой системы.
  • ЦБ РФ изучает возможность защиты в международных юрисдикциях интересов по активам в ЕС.

Эрдни Кагалтынов

