Набиуллина о росте инфляции в январе, повышении НДС и иске к Euroclear
Глава ЦБ: к нейтральному уровню ключевой ставки мы перейдем к 2027 году
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Она рассказала, как на инфляции скажутся повышение НДС и тарифов ЖКХ, когда экономика РФ выйдет из перегрева, и почему стране все еще требуется жесткая денежно-кредитная политика (ДКП). Главные заявления главы ЦБ — в подборке «Ъ».
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Инфляция
- Инфляция в ноябре замедлилась сильнее наших ожиданий.
- В ближайшие месяцы на цены будет существенно влиять НДС и индексация тарифов ЖКХ. Из-за этого в январе 2026 года нас ожидает временное ускорение инфляции.
- Инфляция по итогам текущего года будет минимальной за последние пять лет.
- Отдельные компании уже начали корректировать цены на новый НДС, но основной эффект впереди.
- Влияние разных факторов на инфляцию в 2026 году может быть сильнее, чем закладывали.
- Рост инфляционных ожиданий — это не что-то эфемерное, ЦБ учитывает этот фактор при принятии решений по ключевой ставке.
- ЦБ РФ прошел значительную часть в пути борьбы с инфляцией и снижения ее уровня до 4%.
- ЦБ не ставил себе цель достижения таргета по инфляции (4%) в текущем году, это было бы жесткой посадкой экономики.
- В 2026 году хочется устойчиво достичь ценовой стабильности.
- Ускорение инфляции может произойти с большой вероятностью на завышенных ожиданиях преждевременного смягчения ДКП.
Состояние экономики
- Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Она выйдет из перегрева в первой половине 2026 года.
- Объем инвестиций в экономике РФ остается вблизи исторических максимумов.
- Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, хотя по сравнению с октябрем несколько смягчились.
Курс рубля
- Укрепление рубля в этом году оказывает дезинфляционное влияние, но уже не столь выраженное.
- Потребность в иностранной валюте сокращается.
Кредитный рынок
- Чрезмерное ускорение кредитования может препятствовать возвращению экономики к сбалансированному росту, будет давить на цены.
- Ипотека будет расти по мере снижения ставки, заметная активизация произойдет при приближении ставки к нейтральному диапазону.
- Доля рыночной ипотеки постепенно растет, этот тренд продолжится.
- Любые льготы кем-то оплачиваются, масштабные льготные ипотечные программы разгоняют спрос и цены растут.
- Снижение ставок по вкладам россиян приостановилось, по ряду даже повысились.
- Отмена налоговых льгот по картам может повлиять на платежный рынок, банки будут принимать это во внимание.
- Темпы роста розничного кредитования в РФ складываются ниже, чем ожидал ЦБ в начале года.
- Сейчас не видим рисков для финансовой стабильности, банковская система остается вполне устойчивой, несмотря на некоторый рост «плохих» кредитов.
- Дефолты случаются, но в целом качество обслуживания кредитов компаний остается высоким.
- Внутри отраслей есть разные заемщики, в секторе малого бизнеса ситуация хуже.
- ЦБ рекомендовал банкам идти на реструктуризацию кредитов малого и среднего бизнеса.
Денежно-кредитная политика
- Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в смягчении ДКП, не будет снижения ставок «на автопилоте».
- Масштаб и скорость дальнейшего смягчения ДКП будет зависеть от инфляции, влияния на цены повышения НДС и тарифов ЖКХ.
- Жесткая ДКП позволяет уменьшить перенос повышения НДС в цены и вторичные эффекты.
- Мы рассматривали варианты неизменности ставки, снижения на 50 базисных пунктов (б. п.), а также снижения на 100 б. п.
- За неизменность ставки выступали те, кто считает преждевременными выводы об устойчивом снижении инфляции.
- Принятое ЦБ решение (снижение на 50 б. п.) является взвешенным и осторожным. Одного месяца низкой инфляции точно недостаточно.
- ЦБ перейдет к нейтральному уровню ключевой ставки в 2027 году.
- ЦБ не ожидает, что жесткая ДКП приведет к росту проблемных кредитов.
Замороженные активы РФ
- Нет планов отзывать иски к Euroclear на фоне решения саммита ЕС. Иск является своевременным, его причины «уместно будет раскрыть позже».
- Активы для взыскания будут определены после решения суда.
- Сложно сказать, какие аргументы возобладали на саммите ЕС.
- ЦБ ходатайствует о закрытом режиме суда с Euroclear, так как там будут затрагиваться вопросы банковской тайны.
- ЦБ не видел предложений об обмене замороженными активами «бумаги на бумаги».
- Заморозка активов ЦБ явно не помогает обмену активов частных инвесторов РФ с зарубежными.
- Решение использовать замороженные активы РФ подорвало бы базовые основы функционирования международной финансовой системы.
- ЦБ РФ изучает возможность защиты в международных юрисдикциях интересов по активам в ЕС.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Инфляция и ключевая ставка
Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее».
ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив.
Ключевая ставка Годовая инфляция
Вышла публикация “Ъ” по теме
/ по теме