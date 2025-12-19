Набиуллина сообщила о преодолении половины пути к инфляции в 4%

Банк России преодолел большую часть пути по достижению инфляции в 4%. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Она также сравнила работу ЦБ РФ с инфляцией и другими экономическими показателями с марафоном.

«Я точно могу сказать, что мы прошли значительную часть пути, но вторая часть дистанции всегда тяжелее. Это знает хорошо любой марафонец»,— сказала госпожа Набиуллина. Она отметила, что одного месяца низкой инфляции недостаточно для достижения цели по показателю: «Это все-таки долгосрочные движения».

В ноябре годовая инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% в октябре, сообщал Росстат. Центробанк прогнозирует, что темпы роста цен замедлятся до 4–5% в 2026 году. В 2027-м и далее инфляция будет находиться на целевом значении 4%, ожидает регулятор. Президент России Владимир Путин на сегодняшней прямой линии заявлял, что по итогам 2025 года инфляция в стране может составить 5,7–5,8%. Это ниже поставленной цели в 6%.

