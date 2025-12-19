Набиуллина предупредила о возможных паузах в снижении ставки
Набиуллина: снижения ставки «в режиме автопилота» не будет
Снижение ключевой ставки не будет происходить «в режиме автопилота», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в смягчении денежно-кредитной политики.
Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России
«Мы будем постоянно оценивать изменения всех ключевых параметров российской экономики и внешней среды, и в случае необходимости корректировать траекторию нашего движения»,— сказала госпожа Набиуллина на конференции по итогам заседания Совета директоров.
Совет директоров ЦБ сегодня снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16% годовых. Аналогичное решение регулятор принимал и на предыдущем заседании в конце октября. В Банке России указали, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущей инфляции в ноябре замедлились.
При этом в ЦБ подчеркнули, что в последние месяцы инфляционные ожидания «несколько возросли», а кредитная активность остается высокой. В этих условиях регулятор намерен сохранить «такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели».
