Набиуллина предупредила о возможных паузах в снижении ставки

Снижение ключевой ставки не будет происходить «в режиме автопилота», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в смягчении денежно-кредитной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

«Мы будем постоянно оценивать изменения всех ключевых параметров российской экономики и внешней среды, и в случае необходимости корректировать траекторию нашего движения»,— сказала госпожа Набиуллина на конференции по итогам заседания Совета директоров.

Совет директоров ЦБ сегодня снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16% годовых. Аналогичное решение регулятор принимал и на предыдущем заседании в конце октября. В Банке России указали, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущей инфляции в ноябре замедлились.

При этом в ЦБ подчеркнули, что в последние месяцы инфляционные ожидания «несколько возросли», а кредитная активность остается высокой. В этих условиях регулятор намерен сохранить «такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели».