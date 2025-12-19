Набиуллина допустила рост цен в январе из-за повышения ставки НДС

Темпы роста цен могут ускориться в январе из-за повышения ставки НДС, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Однако устойчивая инфляция продолжит замедляться в 2026 году, добавила она. С 1 января основная ставка НДС будет увеличена с 20% до 22%.

«Инфляция замедляется быстрее, и замедляется под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Считаем, что политика срабатывает»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке (трансляция велась пресс-службой ЦБ во ВКонтакте).

По оценкам Центробанка, экономика России выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года. «На следующий год хотелось бы, чтобы мы не просто коснулись 4% инфляции, а устойчиво достигли ценовой стабильности»,— добавила Эльвира Набиуллина.

19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%. По прогнозам регулятора, в 2025 году годовая инфляция в России составит менее 6%. В 2026-м она может замедлиться до 4-5%.

