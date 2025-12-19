Банк России не собирается отзывать свои иски к Euroclear

На данный момент Банк России не планирует отзывать свои иски к бельгийскому депозитарию Euroclear, на счету которого хранятся российские замороженные активы. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Хочу сказать, что мы рассматриваем возможность защиты интересов также и в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в других государствах»,— сказала госпожа Набиуллина.

12 декабря Банк России подал к Euroclear иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании причиненных убытков. Обращение связано с тем, что Еврокомиссия официально рассматривает механизмы использования замороженных в Европе активов РФ.

Сегодня утром лидеры стран Евросоюза заключили соглашение о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере €90 млрд. ЕК добивалась изъятия российских средств для предоставления займа, однако Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия выступили против этого решения. Кредит будет предоставлен за счет бюджета ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюз не имеет «ни малейшего намерения» возвращать активы России.