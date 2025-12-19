Обвиняемый в убийстве и изнасиловании военнослужащий покончил с собой в СИЗО

Рядовой ВС РФ Алексей Кострикин, которого обвиняли в убийстве и изнасиловании в Шебекинском городском округе Белгородской области, покончил с собой в СИЗО. В пресс-службе управления ФСИН по Белгородской области “Ъ” рассказали, что это произошло 19 декабря.

На место происшествия прибыли сотрудники дежурной смены изолятора и бригада скорой помощи. Реанимационные мероприятия результата не принесли, врачи констатировали смерть обвиняемого. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. По факту суицида в УФСИН России по Белгородской области проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы.

Военнослужащего задержали в конце октября. По данным следствия, в приграничном селе Новая Таволжанка он ворвался в жилой дом, убил хозяина и изнасиловал его жену. После задержания он смог сбежать из-под ареста. Через четыре дня военнослужащие ВС РФ поймали Алексея Кострикина в Шебекинском округе. Следствие заявляло, что его проверяют на причастность к еще одному убийству, детали которого не раскрывались.

В середине ноября следователи задержали в Белгородской области еще одного бойца, которого заподозрили в соучастии в преступлениях Алексея Кострикина.

Сергей Толмачев, Воронеж