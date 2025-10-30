СКР: под Белгородом военнослужащий убил хозяина дома и изнасиловал его жену

Следственный комитет сообщил о задержании в Белгородской области военнослужащего, который подозревается в убийстве и изнасиловании.

По версии следствия, в поселке Новая Таволжанка Шебекинского округа рядовой ВС РФ Алексей Кострикин убил мужчину — владельца частного дома, после чего изнасиловал его жену. После совершения преступления он сбежал, но через несколько часов подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и изнасиловании (ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 131 УК РФ), уточнили в региональном управлении СКР. Военный следственный отдел по Белгородскому гарнизону направил в суд ходатайство об аресте фигуранта.

Местное издание «Фонарь» сообщило, что жертвой убийства стал сотрудник крупного шебекинского предприятия. Официально эта информация не подтверждена.

Сергей Толмачев, Воронеж